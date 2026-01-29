Luis García, técnico de Las Palmas, aclara la situación de Jonathan Viera y Jesé Rodríguez

El entrenador catalán explicó el cambio en el último duelo del '21' y de la comunicación que tiene con el ex del Real Madrid

Las Palmas de Luis García cuente posiblemente con dos de los jugadores más mediáticos de LaLiga Hypermotion como son Jesé Rodríguez y Jonathan Viera. Las suplencias, titularidades, cambios o cualquier tipo de polémica en torno a las figuras de ambos jugadores suele ser tema de conversación en Las Palmas. Este jueves, Luis García habló sobre dos de los jugadores más importantes de Las Palmas, los citados Viera y Jesé.

La sustitución de Jonathan Viera en el último partido de Las Palmas

En el último partido de Las Palmas ante el Córdoba en el que los canarios cayeron por 1-2, Luis García decidió sustituir a Jonathan Viera cuando el marcador ya era desfavorable para los canarios. Corría el minuto 65 y Jonathan Viera dejó el campo por Pedrola.

Este jueves, Luis García explicó dicha sustitución y alegó que el jugador canario corría peligro de lesionarse por los indicadores físicos que estaban recibiendo en la banda: "Independientemente del análisis del partido, pensamos en otras cosas. En algunos momentos crees que puedes acertar y en otros, equivocarte. El partido era de una intensidad tremenda y él lo hacía muy bien, pero analizamos otras cosas. Había datos físicos que evidentemente no condicionan el cambio. Los de Jony (Viera) eran muy altos y estaba más cerca de poder lesionarse. Necesitamos a Jony, a todos. Es un jugador importantísimo. Son decisiones que tomas sin más".

Jonathan Viera ha conseguido ganarse la confianza total de Luis García y con ella las titularidades en los últimos seis encuentros. Viera ha participado en lo que va de temporada en Liga en un total de 13 encuentros con los canarios aunque de momento solo ha podido repartir dos asistencias.

La comunicación con Jesé Rodríguez

También fue cuestionado Luis García sobre si existe comunicación con Jesé Rodríguez. El ex canterano del Real Madrid ha visto como a pesar de sus buenos números en los últimos encuentros de Las Palmas con cuatro goles repartidos en tres choques, fue relegado a la suplencia ante el Córdoba. Luis García dejó claro que existe comunicación con el jugador y respeto hacia su trayectoria: "Claro que hablo con él, no cabe duda. Tenemos una buena relación y sobre todo porque tengo mucho respeto por él, igual que por todos, por su trayectoria, por su carrera. Creo que está en un buen momento".

El técnico catalán explicó su suplencia haciendo referencia a los diferentes contextos de los partidos: "Como digo siempre, los entrenadores estamos para tomar decisiones. Igual que hablé en su día con Pejiño después de jugar contra la Real B, que hizo un gran partido, y al día siguiente no jugó. Los contextos de los partidos son importantes para nosotros y decidimos que ese día no iniciara. Pero está trabajando fenomenal". Cerró su respuesta sobre Jesé Rodríguez elogiando la capacidad del canario de darle la vuelta a la situación deportiva: "Estoy contentísimo porque ha sido capaz de darle vuelta a una situación mucho menos sencilla ante la exposición mediática que tiene, y estoy muy feliz por él".

Otros nombres propios en Las Palmas: Sandro y Miyashiro

Luis García también apostó por un Sandro que puede ser uno de los refuerzos de Las Palmas en la segunda vuelva habida cuenta de que ya está entrenándose con normalidad: "Es un jugador diferencial. Llevamos tiempo esperando. Ha trabajado durísimo. Esta semana ha trabajado de manera normal y la pasada, parcial. Veremos cómo va la sesión. Está más cerca de poder volver. Ojalá será pronto para iniciar o al menos tener minutos".

Sobre uno de los fichajes de Las Palmas, el japonés Miyashiro, pidió calma al igual que para el resto de incorporaciones que han llevado a cabo los canarios: "Va poco a poco. Queremos que salga y marque tres goles, que Estanis Pedrola regatee a tres, que Iker Bravo haga un hat trick… Esto es un proceso. Hay que tener tranquilidad. Viene de una cultura diferente pero se está adaptando fenomenal. Está totalmente preparado".