El Albacete quiere acabar con Las Palmas con un viejo conocido de Gran Canaria com cerrojo

Raúl Lizoain, que debido a la lesión de Diego Mariño ha sido titular en los tres últimos partidos, se reencuentra con los canarios, donde pasó un total de seis campañas

Este próximo fin de semana el Albacete de Alberto González tratará de romper una racha de cinco encuentros sin ganar en LaLiga Hypermotion que se va a seis si añadimos el partido de cuartos de final de Copa del Rey ante el Barcelona. Precisamente con la Copa del Rey por medio, el Albacete vivió uno de sus momentos más felices en lo que va de temporada con la eliminación del Real Madrid en octavos de final y un total de cuatro triunfos consecutivos sumando los de Liga. En ese duelo de Copa del Rey ante el Real Madrid, además de Jefté, el Albacete también contó con un seguro bajo palos que evitó que los blancos hiciesen más de los dos goles que transformaron: Raúl Lizoain.

Lizoain se reencuentra con Las Palmas

El guardameta, formado en la cantera del Real Madrid y que ahora está disfrutando de la titularidad tras la lesión de Diego Mariño el pasado mes de febrero, regresa a Las Palmas, la que fue su casa durante seis temporadas, las que van desde la 2012/13 a la 2017/18. En Las Palmas, Raúl Lizoain jugó más de 60 encuentros entre Liga y Copa del Rey. Su campaña más productiva en lo que a partidos disputados se refiere en Las Palmas fue la 2014/15 con 15 participaciones. Después pasó por Mirandés, Andorra, Cartagena y desde el verano de 2024 defiende la portería del Albacete.

Este pasado miércoles, Raúl Lizoain habló en la Cadena SER del duelo que les medirá este próximo fin de semana a Las Palmas y la necesidad de los manchegos de romper la racha de partidos sin ganar. Lizoaín comentó que el Albacete sigue pensando en la permanencia ya que los manchegos, después de 29 jornadas, suman 36 y tienen el descenso a cinco puntos: "Tenemos que seguir, conseguir cuanto antes los puntos y la permanencia. Es lo importante, la prioridad del club, esta semana tenemos un partido importante para empezar a sumar esos puntos".

Sobre esa permanencia, Lizoain prefiere no irse más allá de los próximos tres encuentros y sumar un nueve de nueve: "Me conformo con sumar nueve de nueve, tenemos ahora un partido importante contra Las Palmas que vienen con una muy buena dinámica. Ojalá sean los 9, pero que sean lo máximos posibles que nos hacen falta. Harán falta 48 o 50 puntos para la permanencia, después ya se verá".

Los duelos ante Las Palmas, Racing de Santander y Castellón marcan el calendario del Albacete

El Albacete no lo tendrá sencillo en las tres próximas jornadas ya que se medirá a tres conjuntos de la zona de ascenso. Después recibir a Las Palmas, los de Alberto González visitarán al líder Racing de Santander en El Sardinero. En la 32, el Albacete recibirá a otro de los equipos de moda de la competición como es el Castellón de Pablo Hernández.

Lizoain comentó que históricamente al Albacete se le dan bien los equipos de la parte alta: "Nos vienen tres de la parte alta, serán partidos bonitos y muy disputados. Históricamente se nos han dado bien los de arriba, hay que pelearlo y hacernos fuerte contra todos. Con nuestra afición tenemos que ir a por los tres puntos".

El momento de Lizoain en el Albacete

En lo que respecta a sus actuaciones personales, Lizoain no se atrevió a quedarse con ninguna parada de esta temporada y vaticinó que la mejor está aún por llegar: "Me quedo con la próxima, ojalá que sea mejor que las anteriores. He tenido buenas actuaciones, buenas paradas...me quedo con partidos bonitos como el del Celta o el Real Madrid. No me puedo quedar con ninguna en especial, todo lo que sea para ayudar al equipo". Además, se mostró cauto sobre los cinco goles que ha encajado el Albacete en las últimas cinco jornadas: "Son aspectos que hemos ido mejorando, que el míster ha trabajando muy bien. En otros momentos hemos encajado muchos goles, pero el trabajo cuando lo hemos hecho bien, sabemos lo que tenemos que hacer y está en nuestra mano seguir en esta línea".

Por último, el guardameta del Albacete apostó por la regularidad para volver a puestos más altos en la clasificación de Segunda división: "Ha habido momentos en la temporada que no hemos tenido regularidad defensiva y hemos encajado muchos goles. Contrasta una cosa con la otra, ha hecho que no estemos en la parte alta de clasificación. Tenemos que coger la línea de estos partidos que defensivamente hemos estado bien y seguir así".