Jefté, el héroe del Albacete en el bombazo de Copa del Rey ante el Real Madrid, se abre: "Estaba yendo por los caminos equivocados"

El jugador del cuadro de Alberto González habló para el canal de Youtube de 'Feeberse' sobre cómo vivió el doblete ante los de Arbeloa y la decisión personal que le permitió vivir del fútbol

El pasado 14 de enero el Real Madrid de un recién estrenado en el banquillo blanco Arbeloa, visitaba el Carlos Belmonte para medirse al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.

El Albacete de Alberto González venía de eliminar en la ronda anterior a otro primera como el Celta de Vigo pero el reto de dejar en la cuneta a los blancos parecía más complicado. Esta noche hubo un absoluto protagonista, vestía de blanco pero no era del Real Madrid y sí del Albacete.

Su nombre era Jefté y ya sabía lo que era marcarle al Celta de Vigo de Giráldez en la ronda anterior. Jefté marcó el segundo y el tercero ante el Real Madrid en apenas 12 minutos, los que van desde el 82 para hacer el 2-1, hasta el 94 para marcar el 3-2 después de empatar los blancos.

Jefté jugó con fuego antes de ser el héroe del Albacete frente al Real Madrid en Copa del Rey

Jefé hizo con esos dos goles que el Albacete mandase a casa al Real Madrid y también logró que su nombre retumbase con fuerza en el cuadro manchego colocándolo en uno de los jugadores favoritos de la afición manchega. A sus 32 años y tras haber pasado por Grecia, Rumanía y Austria, Jefté vio la recompensa a una larga carrera en el fútbol que tuvo su punto álgido con el doblete al Real Madrid en Copa del Rey. Pero antes de todo eso, Jefté jugó con juego cuando era joven y su psicóloga le ayudó a salir de la oscuridad de algunas costumbres no demasiado sanas.

En el canal de Youtube 'Feeberse', Jefté se abrió en canal para narrar momentos poco conocidos de su vida: "En la vida no estaban saliendo las cosas bien. No creo que yo estuviera haciendo las cosas bien en mi vida personal. Entonces, me siento con mis padres y con mi mujer y decido parar. Para mí lo principal es ser buena persona y tener los valores que me han inculcado mis padres desde pequeño", explicó en primer lugar.

El trabajo psicológico de Jefté para terminar volviendo al fútbol y llegando al Albacete

Jefté comentó en el citado canal de Youtube que hubo un momento en el que decidió dejar a un lado el fútbol y ponerse a trabajar de otra cosa. Entonces llegó la llamada desde Austria pero antes todo ese camino lo había hecho acompañado de ayuda psicológica por una profesional de la salud mental tal y como confesó: "En ese entonces no lo estaba haciendo. Mi cabeza se estaba yendo por otro lado que no lo debería haber hecho. Trabajo mucho con mi psicóloga hasta el día de hoy. Me meto a trabajar para evadirme un poco del tema del fútbol y no pensar y convertirme en mejor persona. Hasta que después tengo una oportunidad en Austria y vemos que estoy bien o que estamos mejorando y la aprovechamos y hasta hoy".

Ahondando más Jefté sobre esos malos momentos a nivel personal, el actual jugador del Albacete recordó cómo entró en una vida de juegos y alcohol pero se dio cuenta que no quería ese camino y tomó la decisión de parar y asentar su cabeza: "No soy mucho de salir de fiesta, no me gusta mucho, pero estaba yendo por los caminos equivocados cuando eres adolescente, que entras en otra vida, de juegos, alcohol... como le pasa a muchos adolescentes. Yo no quería esa vida, así que paré y asenté cabeza. Al final tú haces lo que quieras. Las compañías te pueden decir lo que quieras, pero el que manda eres tú. Lo que yo hice mal era mi error".