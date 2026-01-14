Albacete 3-2 Real Madrid: Arbeloa hace bueno a Xabi Alonso y deja mudo al madridismo

Tras empatar Gonzalo, con un cabezazo de película en el 91', Lunin se vio sorprendido en el 94' por un golazo de Jefté Betancor que supuso el 3-2 definitivo. Desastroso partido de los blancos, sin actitud, sin ideas

Le salió mal la chulería a Arbeloa, quien no ha podido entrar con peor pie como entrenador del Real Madrid. Dejó fuera a varios de los titulares para jugar con los suyos del filial y se le olvidó que el Albacete juega en LaLiga Hypermotion y que sus jugadores están a un sólo paso de la elite, no a dos como el Castilla.

Y es que cuando nadie pensaba que se podía hacer peor que Xabi Alonso, objeto de numerosas críticas en las últimas horas, la imagen del hasta hace unos días técnico del filial madridista no ha sido nada mejor que la del vasco.

Se le vio tan nervioso que no celebró ni el golazo de Gonzalo con el tiempo ya cumplido. Luego ordenó a su equipo que remataran la faena antes de la prórroga y, al final, le clavaron la estocada a él a la contra. Presumió quizás demasiado en la previa de saber lo que es el madridismo. Y lo que no sabe es que el madridismo ya nunca olvidará esta ridícula noche y que su nombre permanecerá ligado a otro batacazo copero, casi del estilo de aquel 'Alcorconazo'.

El conjunto blanco fue siempre a remolque en el marcador. El argentino Franco Mastantuono, del Real Madrid, igualó en el minuto 47 del primer tiempo el primer tanto de Javi Villar, centrocampista del Albacete que había estrenado el marcador en el 43'. Una primera parte que estuvo marcada en su primera media hora por la densa niebla que dificultó la visibilidad de los futbolistas.

Ya en el segundo acto, el Albacete, por medio de Betancor, volvió a ponerse por delante el minuto 82, pero el tanto fue igualado por Gonzalo en el 91 con un cabezazo digno de las mejores escuelas, dejando helado al Carlos Belmonte.

Sin embargo, cuando parecía que podría llegar incluso el 2-3, el Albacete se aprovechó del desorden blanco y Jefté Betancor, tras un primer disparo tapado por Caravajal, mandó con una sutil rosca el esférico a la red defendida por Lunin en el minuto 94. Delante del capitán madridista y para desesperación todo el madridismo, viendo como su portero sólo podía hacer la estatua.

El Albacete, comandado por Alberto González, firmó el primer triunfo de su historia frente al Real Madrid, encontrando el premio a su fe y dándole una alegría a una afición que está viendo peligrar la permanencia de los suyos en la Categoría de Plata del fútbol español. Al menos, se tomarán, mínimo, otra ronda en esta hermosa Copa del Rey.

Ficha técnica:

Albacete: Lizoain; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Neva, Dani Bernabéu (Jogo, m.74); Meléndez, Pacheco (Pepe, m.77), Javi Villar, Capi (Riki, m.58); Lazo (Agus Medina, m.58) y Escriche (Jefté, m.58).

Real Madrid: Lunin; David Jiménez (Carvajal, m.77), Raúl Asencio, Huijsen (Alaba, m.65), Fran García (Camavinga, m.65); Cestero (Manuel Ángel, m.86), Fede Valverde, Güler; Mastantuono (Palacios, m.77), Vinícius y Gonzalo.

Goles: 1-0, m.42: Javi Villar. 1-1, m.45+2: Mastantuono. 2-1, m.82: Jefté. 2-2, m.91: Gonzalo. 3-2, m.94: Jefté.

Árbitro: Víctor García Verdura (colegio catalán). Amonestó a Jefté (95) y a Riki (97) por el Albacete; y a Huijsen (65) y Asencio (90+2) por el Real Madrid.

Incidencias: encuentro de octavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio Carlos Belmonte, lleno, con 17.600 espectadores en las gradas. El partido estuvo marcado por la niebla en el primer acto.