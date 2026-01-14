Primera convocatoria de Arbeloa en el Real Madrid con siete canteranos y cuatro bajas por lesión

El técnico salmantino ha dejado fuera de la lista a Rüdiger, Militao, Mendy y Alexander-Arnold por lesión y ha dado descanso a seis titulares tras final ante el Barcelona en Copa del Rey, además de llamar a numerosos jugadores del Castilla

El Real Madrid vuelve a disputar un partido tras la final de la Supercopa de España pérdida contra el Barcelona. El conjunto blanco pone el foco en el duelo de hoy ante el Albacete, correspondiente a los octavos de final de Copa del Rey. Para ello, Arbeloa, tras la destitución oficial de Xabi Alonso el pasado lunes, ha dado a conocer su primera convocatoria en el primer equipo, con diferentes novedades en todas las líneas. De esta manera, todo apunta a que jugadores del Castilla podrían ser de la partida, ante las numerosas ausencias de futbolistas titulares.

Arbeloa, ante la atenta mirada en su estreno contra el Albacete tras la destitución de Xabi Alonso

Álvaro Arbeloa se estrenará esta noche como entrenador del primer equipo del Real Madrid. El exfutbolista ha cogido las riendas del conjunto blanco tras la destitución de Xabi Alonso, propiciada por la derrota del pasado domingo frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España. En este sentido, el técnico afronta un importante duelo contra el Albacete en octavos de final de Copa del Rey, donde una derrota le podría dejar señalado en su primera semana en el cargo. No obstante, el hasta ahora director técnico del Castilla ha dejado novedades en la convocatoria para el duelo ante un club en el que juega Vallejo, que se reencontrará con sus excompañeros en una cita especial para el defensa central. En este sentido, el salmantino ha viajado con 20 jugadores para la choque en el Carlos Belmonte, que ofrecerá una gran entrada para recibir a la entidad merengue, en el foco tras los últimos problemas acontecidos, como la salida del tolosarra y el 'pinchazo' ante el conjunto de Hansi Flick.

En este sentido, Arbeloa no podrá contar con Brahim, que se encuentra concentrado con Marruecos disputando la Copa África. Además, el delantero disputa, a la misma hora que el Albacete - Real Madrid, la semifinal contra Nigeria, con aspiraciones de poder levantar el título en un torneo en el que lleva cinco goles en cinco partidos. Por otro lado, el nuevo técnico del conjunto blanco ha dejado fuera de la convocatoria a jugadores como Rüdiger, Militao, Trent y Alexander-Arnold, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Por último, el salmantino ha optado por dar descanso a seis jugadores que son titulares en el equipo, como son Courtois, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo y Mbappé.

De esta manera, la convocatoria de Arbeloa para la visita del Real Madrid al Albacete en octavos de final de Copa del Rey queda formada de la siguiente manera. Lunin, Fran González y Sergio Mestre; Carvajal, Alaba, Asencio, Fran García, Huijsen, David Jiménez y Joan Martínez; Camavinga, Valverde, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Manuel Ángel y Palacios; Vinicius, Gonzalo y Mastantuono. Por ello, el técnico salmantino llama hasta a siete jugadores del Castilla, que podrían ser incluso titulares dados los problemas del Real Madrid en la parcela defensiva.