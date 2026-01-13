Arbeloa, en su primera rueda de prensa en el Real Madrid: "Aquí hay gente con 6 Copas de Europa y parece que eso se olvida pronto"

El nuevo técnico del conjunto blanco compareció ante los medios de comunicación, el día después de la destitución de Xabi Alonso, para analizar cómo afronta esta nueva etapa, además de su estreno mañana en los octavos de Copa del Rey contra el Albacete

Álvaro Arbeloa ya ha comenzado su andadura en el primer equipo del Real Madrid. El técnico ha dirigido una primera sesión en Valdebebas sin Mbappé o Rodrygo, entre otros futbolistas. Tras ello, el nuevo entrenador ha comparecido en rueda de prensa, junto con Emilio Butragueño, para analizar su llegada al banquillo y la destitución de Xabi Alonso, que se hizo oficial en el día de ayer. Por otro lado, el salmantino ha valorado su estreno en el cargo, que tendrá lugar mañana en octavos de final de Copa del Rey ante el Albacete, donde juega Jesús Vallejo.

Arbeloa destaca sus sensaciones tras llegar al primer equipo del Real Madrid

En primer lugar, Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, ha dado la bienvenida a Arbeloa, cuya llegada ha protagonizado un terremoto de informaciones y división de opiniones en la última hora: "Esta es tu casa y todos te vamos a ayudar para que se cumplan los sueños de todos los aficionados en este reto enorme. Xabi sabe que esta siempre será su casa. Es una leyenda de nuestro club y un gran ejemplo. La decisión se ha tomado de mutuo acuerdo. Le deseamos todo lo mejor para su futuro". Por su parte, el ya exentrenador del Castilla tomaba la palabra y comenzaba a valorar su llegada al primer equipo: "Para mí es un día especial, no os engaño, Tengo 42 años y 20 en esta casa y para mí es un día especial. Soy consciente de la responsabilidad que tengo, consciente de la tarea que tengo por delante, con mucha ilusión. Ayer por la tarde me comunican que han llegado a un acuerdo con Xabi y querían que yo tomase el cargo.

Por otro lado, Arbeloa mantuvo la incertidumbre en torno a las fechas de su contrato en el Real Madrid, con un Jurgen Klopp que descarta de momento asumir el cargo: "Llevo 20 años en esta casa y estaré hasta que el Madrid quiera, esta es mi casa y así será siempre.. Tengo ganas de empezar. Tengo una plantilla extraordinaria. Yo creo que todos hemos visto la temporada y cómo se esforzaron en la final de la Supercopa. Tenemos una gran plantilla y aquí hay gente con seis Copas de Europa, que han sido campeones y parece que eso se olvida pronto". Además, el nuevo entrenador merengue fue preguntado por cómo gestionará los egos en la plantilla: "Hay buenos chicos. No es algo que me preocupe mucho, tenemos una plantilla de grandes profesionales, son todos muy buenos chicos. No hay nadie más interesado en ganar que los jugadores, yo sé lo que es ser jugador del Madrid.

Arbeloa señala lo que quiere de Vinicius en el Real Madrid

Por otra parte, Arbeloa habló de su comparación con Mourinho: "Para mí fue un privilegio entrenar con él, tengo una gran relación con él. Influyó mucho en mí, si quisiera ser él fracasaría estrepitosamente. Yo soy Arbeloa". Además, el técnico salmantino valoró la figura de Antonio Pintus: "Es un privilegio tenerle en el cuerpo técnico, es excepcional, va a ser el encargado, conoce muy bien a muchos jugadores y sabemos lo bien que ha funcionado en esta casa".

Por último, Arbeloa habló de Vinicius y lo que le pide en el Real Madrid, además de señalar el estreno mañana en octavos de final de Copa del Rey ante el Albacete: "No me pongo en escenarios que no me han ocurrido. Tengo una suerte enorme de contar con uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Y eso es lo que queremos ver, un Vini que disfruta y que baile. Eso es lo que quiero ver. Todos los jugadores conmigo parten desde cero, este es un nuevo comienzo para todos. Hay que ganar en Albacete y creo que todos los jugadores están con muchas ganas y me han mostrado su ilusión".