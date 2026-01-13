Jürgen Klopp se descarta para el banquillo del Real Madrid

Jürgen Klopp, técnico alemán, uno de los nombres que más han sonado en el entorno del Real Madrid, ha sido tajante al descartar cualquier opción de sentarse en el banquillo del Bernabéu. El alemán, además, analizó la salida de Xabi Alonso y mostró su respaldo al técnico tolosarra

Cuando más especulación existía, Jürgen Klopp ha cerrado de forma clara la puerta al Real Madrid. El actual jefe de fútbol del grupo Red Bull, uno de los entrenadores que más gustan en las altas esferas del club blanco, aseguró que no entra en sus planes asumir el cargo de entrenador madridista, al menos en el corto y medio plazo. Lo hizo en el programa ‘Deporte y conversación desde Hangar-7’ de ServusTV, donde fue rotundo al ser preguntado por esa posibilidad: “Esto no tiene absolutamente nada que ver conmigo”.

El técnico alemán explicó que vive el actual escenario del fútbol desde una posición distinta a la de sus años en los banquillos. “El mercado de los entrenadores está cambiando y no está mal observarlo todo desde la perspectiva de un observador, sin pensar en lo que podría significar para uno mismo, porque estás donde estás”, afirmó, dejando claro que se siente cómodo en su actual rol dentro del conglomerado Red Bull.

Análisis de la salida de Xabi Alonso

Más allá de descartar su llegada al Real Madrid, Klopp se detuvo a analizar la reciente destitución de Xabi Alonso, una decisión que, a su juicio, es sintomática de que “no todo está al cien por cien” en el club blanco. El alemán mostró empatía y respeto hacia el técnico tolosarra, al que considera “un gran entrenador” y del que lamenta el abrupto final de su etapa en el Santiago Bernabéu.

“Cuando llegas después de una leyenda y un entrenador increíblemente bueno como Carlo Ancelotti, que tenía una forma muy particular de entrenar a sus equipos, e intentas introducir nuevas reglas, todo se vuelve demasiado difícil”, explicó Klopp. En su opinión, el contexto hizo especialmente compleja la transición, incluso para un entrenador que había demostrado su talento durante más de dos años al frente del Bayer Leverkusen.

Klopp reconoció que el Real Madrid representa “la cima para la mayoría de los entrenadores” y que, una vez se llega allí, el deseo natural es permanecer. Por eso, aseguró sentirlo “mucho por Xabi”, convencido de que su salida no empaña su proyección futura.

Cómodo en Red Bull y sin planes de volver al banquillo

El exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund insistió en que no contempla sustituir a ningún técnico dentro de la estructura Red Bull si los resultados no acompañan, y que su actual etapa profesional le satisface plenamente. Tampoco quiso valorar el ascenso de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid, aunque sí dejó un mensaje optimista sobre el futuro de Xabi Alonso.

“Está preparado y creo que conseguirá todo lo que se proponga en el mundo del fútbol, como ya hizo como jugador”, concluyó Klopp, cerrando así cualquier especulación sobre su llegada al banquillo blanco y reforzando su respaldo a un entrenador al que augura una larga y exitosa carrera.