Xabi Alonso se despide del Real Madrid tras su cese

Xabi Alonso rompe su silencio horas después de ser destituido como entrenador del Real Madrid y utiliza sus redes sociales para agradecer al club, a la plantilla y al madridismo el apoyo recibido durante una etapa corta, intensa y marcada por la exigencia constante del banquillo blanco

Poco más de medio día después de que el Real Madrid hiciera oficial su destitución, Xabi Alonso ha querido decir adiós públicamente al club blanco. El técnico tolosarra utilizó su perfil de Instagram para compartir un mensaje de despedida en el que reconoció que su etapa en el Santiago Bernabéu no terminó como esperaba, aunque subrayó el honor que supuso dirigir al equipo.

“Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad”, comienza el texto del entrenador vasco, que llegó al banquillo madridista con un contrato de tres temporadas, pero solo completó la primera vuelta del campeonato de liga.

Xabi Alonso agradeció de forma explícita la confianza del club, el compromiso de los jugadores y el respaldo de la afición. “Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, añadió, dejando claro que, pese al desenlace, su salida se produce sin reproches públicos.

El Real Madrid cierra una etapa marcada por la presión y los resultados

La destitución del exentrenador del Bayer Leverkusen llegó tras la derrota en la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona por 3 a 2, un resultado que terminó de desgastar una situación ya delicada. El equipo había quedado eliminado en semifinales del Mundial de Clubes con un contundente 4-0 ante el PSG y, pese a un inicio prometedor, fue perdiendo solidez con el paso de las semanas.

En LaLiga, el Real Madrid marcha segundo, a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona, mientras que en la Champions League ocupa la séptima posición, todavía dentro de los puestos que dan acceso directo a los octavos de final. En la Copa del Rey, el conjunto blanco afronta ahora los octavos frente al Albacete, ya bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del primer equipo.

Tensiones internas y un relevo ya en marcha

Más allá de los resultados, la etapa de Xabi Alonso también estuvo marcada por episodios de tensión con algunos pesos pesados del vestuario, como Vinícius o Fede Valverde, un factor que fue ganando peso en la evaluación interna del club. El propio entrenador se marcha reconociendo implícitamente las dificultades de gestionar un banquillo de máxima exigencia.

Su sustituto, Álvaro Arbeloa, ya ha dirigido su primer entrenamiento en Valdebebas y debutará este miércoles en Copa del Rey. Mientras tanto, Xabi Alonso se despide del Real Madrid con un mensaje sobrio y respetuoso, consciente de que su paso por Chamartín ha sido breve, pero intenso, y dejando abierta la puerta a nuevos retos en su carrera como entrenador.