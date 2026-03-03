Swedberg se frota la manos

El sueco del RC Celta está firmando una buena temporada en la que está siendo importante en el equipo que entrena Claudio Giráldez. El atacante afronta este viernes un partido contra el Real Madrid que se le suele dar bien ya que es el rival al que más goles le ha marcado en su corta trayectoria deportiva

Williot Swedberg está firmando una buena temporada el RC Celta al que está ayudando para conseguir, de momento, los objetivos marcados tanto en LaLiga como en la UEFA Europa League. El sueco ha marcado 7 goles y 2 asistencias en lo que va de campaña siendo muy importante dentro de las rotaciones que ha establecido como habituales su entrenador Claudio Giráldez. Swedberg, este viernes, tiene la oportunidad de darle continuidad a su buen momento de forma contra un rival que se le da bien a pesar de la dificultad que tiene: el Real Madrid.

El Real Madrid, la víctima preferida de Williot Swedberg

El RC Celta afronta este viernes un partido muy importante de cara a lo que resta de temporada en LaLiga ya que recibe al Real Madrid el cual llega tocado tras la derrota contra el Getafe CF. Un encuentro que el equipo que entrena Claudio Giráldez quiere ganar para consolidarse en la sexta posición de la clasificación de LaLiga y también para acercarse a la quinta plaza que actualmente ostenta el Real Betis que le aventaja en tres puntos.

Este choque liguero también será motivador para Williot Swedberg quien tiene al Real Madrid como su víctima preferida en su carrera deportiva. Y es que a Swedberg se le da especialmente bien jugar contra el club blanco, ya que el sueco, de sólo 22 años, le ha marcado 4 goles en los 5 partidos en los que han enfrentado.

Debido a las rotaciones que suele introducir Claudio Giráldez en esta temporada, está por ver que Williot Swedberg sea titular en el partido contra el Real Madrid. Todo está en manos del entrenador del equipo celeste el cual tendrá la última palabra en darle la oportunidad de inicio al sueco que siempre que se enfrenta al conjunto blanco da su mejor rendimiento a sabiendas que es el mejor escaparate para abrirse puertas a otros clubes de Europa.

La situación contractual de Williot Swedberg en el RC Celta

En el RC Celta están ahora mismo muy tranquilo con Williot Swedberg ya que el club gallego acordó recientemente con el sueco su renovación hasta el 30 de junio de 2029. El atacante está plenamente integrado en el equipo celeste, está dando un buen rendimiento y el RC Celta no tiene ninguna necesidad de venderlo.

El nivel de juego de Williot Swedberg no está pasando desapercibido ya que hay equipos de Italia, como la Atalanta, y de la Bundesliga de Alemania le siguen de cerca tal y como informó hace unas semanas Sky Sports.