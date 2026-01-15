El mercado se mueve por Swedberg: el RC Celta da una respuesta clara

El sueco está rindiendo a buen nivel cada vez que juega esta temporada y su nivel de juego no está pasando ni mucho menos desapercibido, habiendo equipos extranjeros que están estudiando la posibilidad de ficharlo. El club gallego, por su parte, tiene otros planes

Williot Swedberg está siendo una de las múltiples notas positivas que está habiendo en el RC Celta en esta temporada en donde el equipo que entrena Claudio Giráldez, más allá del traspié en la Copa del Rey, sigue por el buen camino en LaLiga y la UEFA Europa League. El sueco, a pesar de alguna que otra lesión, está dando un gran nivel lo que ha hecho que algunos equipos europeos comiencen a mover ficha para intentar ficharlo, aunque el RC Celta tiene otros planes.

La Atalanta tiene en su agenda a Williot Swedberg

Sólo ha podido jugar 748 minutos repartidos en 16 partidos, pero es suficiente tiempo de juego para que Williot Swedberg acapare admiradores en otros clubes. El equipo que más interés tiene en fichar al sueco, de sólo 21 años, es la Atalanta de la Serie A de Italia según informan Fotbolldirekt, web sueca de información futbolística, y Gianluca Di Marzio, añadiendo el periodista italiano que el club de Bérgamo ve al atacante del RC Celta como un gran proyecto de futuro.

No es el único equipo que se ha interesado en los últimos tiempos por Williot Swedberg, ya que el sueco también está en la agenda de otro club italiano cuyo nombre no ha transcendido y de alguno que otro de la Bundesliga de Alemania.

Este interés incipiente por Williot Swedberg no pone nervioso al RC Celta que tiene clara su hoja de ruta con el futbolista.

El RC Celta no piensa malvender a Williot Swedberg

El RC Celta no está ni mucho menos nervioso por el interés de estos equipos por Williot Swedberg. En el club gallego se muestran felices de que sus jugadores sean deseados lo que significa que el equipo que entrena Claudio Giráldez está haciendo las cosas bien.

El RC Celta, salvo oferta totalmente fuera de mercado, no piensa en vender a Williot Swedberg en este mercado de fichajes de invierno y aplaza cualquier decisión sobre el futuro deportivo del sueco al próximo verano. Una fecha en donde el club gallego no piensa en malvender al atacante al que tiene bien atado hasta el 30 de junio de 2029 tras haberlo renovado recientemente.

De hecho, el RC Celta no contempla la salida de Williot Swedberg por menos de 12 millones de euros. Más teniendo en cuenta que el Hammarby IF tiene un porcentaje, entre el 15 y el 20 por ciento, de una futura venta del futbolista que, de momento, está totalmente centrado en ayudar al equipo que entrena Claudio Giráldez.