Destitución de Xabi Alonso y Arbeloa nuevo entrenador del Real Madrid, última hora en directo

El despido de Xabi Alonso ha provocado un terremoto de opiniones e informaciones sobre cómo se ha tomado la decisión en la entidad merengue, que ha anunciado minutos después a Arbeloa como nuevo entrenador

¡¡Muy buenas tardes!! La destitución de Xabi Alonso ha provocado un terremoto de informaciones a nivel mundial, además de la llegada de Arbeloa, con diferentes comentarios y opiniones.

Apunta el periodista Jorge Picón que ¡la mayoría de jugadores se han enterado de la destitución de Xabi Alonso a través del comunicado oficial!

El Diario Marca informa que no ha habido dimisión de Xabi Alonso, ya que ha sido una decisión del Real Madrid directamente.

Julio Pulido, en la Cadena SER, sorprende con su teoría sobre la salida de Xabi Alonso del Real Madrid: "Apuntaría el nombre de Guardiola como responsable de la destitución de Xabi Alonso"

"Es el banquillo más difícil del mundo", califica el periodista Iñaki Aguirregabiria. Un Xabi Alonso que, recordemos, llegó el 25 de mayo de 2025, poco antes del comienzo del Mundial de Clubes, donde ha tenido que lidiar con situaciones y problemas como la reacción de Vinicius al ser sustituido en el Clásico del Bernabéu.

“Después del abrazo que le vi darse ayer a Xabi Alonso , pues claro, será el abrazo de p de Judas porque vamos, 10 horas más tarde lo ha acuchillado. Hay que destacar una cosa, Florentino firmó a Xabi Alonso tres temporadas . Aquí de no hay nada. Esto es una destitución y luego le dan barniz y lo pintan para decir que es mutuo acuerdo y y poco más. Seguro que Xabi Alonso tendrá un finiquito de como mucho y que estoy absolutamente convencido que Florentino Pérez mascullaba ya la de hace tiempo y más que perder contra el Barça y ganar al Atlético de Madrid".

Una de las reacciones más polémicas es la de Manolo Lama, periodista de la Cadena Cope, que ha sido muy claro en torno a la decisión del Real Madrid:

Los detonantes de la destitución de Xabi Alonso al descubierto. Tal y como ha informado El Chiringuito, las causas han sido la preparación física, mala sintonía con los futbolistas y mala imagen en la final de la Supercopa de España.

Onda Cero informa que el final de Xabi Alonso en el Real Madrid lo ha marcado una conversación del tolosarra con José Ángel Sánchez , director general del club. La misma fuente explica que el exfutbolista no tenía fuerzas ni ideas para solucionar el problema al que había llegado el equipo.

Juanma Castaño, director de El Partidazo de Cope, ha criticado al decisión de elegir a Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: "El mérito de Arbeloa es que es una persona cercana a Florentino Pérez. No hay una trayectoria deportiva como para pensar que Arbeloa es la persona que tiene que llevar al Real Madrid al éxito esta temporada. Su mérito es que desde que se ha retirado ha estado siempre muy cerca de Florentino Pérez en el club y que Florentino siempre le ha ido encontrando el sitio donde poder trabajar dentro de la cantera del Madrid".

Kylian Mbappé, primer jugador del Real Madrid en despedirse de Xabi Alonso: "Ha sido corto pero fue un placer jugar contigo y aprender de ti. Gracias por confiar en mí desde el primer día. Te recordaré como un entrenador que tuvo ideas claras y sabía muchas cosas de futbol. Mucha suerte en tu siguiente reto".

Siro López ha querido también dar su opinión sobre la destitución de Xabi Alonso: "No puedes cargarte a un entrenador por el que hace 5 meses has pagado al Bayer Leverkusen 8 millones de euros y le firmas 3 temporadas. Das una imagen de equipo de barrio. No lo puedo entender. Me da una sensación de falta de seriedad. No te puedes cargar a un entrenador por el que has pagado 8 millones de euros"

Tomás Roncero ha querido recordar lo que pasó en el mercado de fichajes de verano, primeros problemas de Xabi Alonso en el Real Madrid: "Todo viene del verano. Xabi pidió a Zubimendi, pero se prefirió apostar por Mastantuono, que costaba lo mismo, pero salió mal".

El Real Madrid ha despedido a Xabi Alonso. La etapa del tolosarra en el banquillo del conjunto blanco ha llegado a su fin, tras la decisión tomada por la dirección deportiva. La derrota contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España ha provocado que el ex del Bayer Leverkusen diga adiós a la entidad merengue. Tras ello, diferentes opiniones e informaciones están teniendo lugar sobre la noticia del día en el mundo del fútbol, con Álvaro Arbeloa como uno de los protagonistas, ya que ha sido elegido como nuevo entrenador, pasando del Castilla al primer equipo.

Así ha anunciado el Real Madrid el despido de Xabi Alonso

En este sentido, el Real Madrid empezó su comunicado de la siguiente manera despidiéndose y haciendo oficial el adiós de Xabi Alonso: "El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa".

Por último, el Real Madrid concluye afirmando que "nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas".

Minutos más tardes, el Real Madrid anuncia a Arbeloa como nuevo entrenador

De esta manera, el Real Madrid hizo oficial la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo: "El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025".

"Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España. Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional"