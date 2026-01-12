El punto de inflexión para Xabi Alonso en el Real Madrid: "Desde el principio Florentino se ha ido desenamorando de él"

La decisión tomada del conjunto blanco de prescindir del tolosarra ha dado la vuelta al mundo, con opiniones e informaciones de todo tipo que dejan al presidente de la entidad y al ya extécnico en el principal foco de estas horas

La historia de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid ha llegado a su fin en el día de hoy. La derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona ha sido el detonante de diferentes problemas que han tenido lugar durante el tiempo que ha estado el tolosarra al frente del conjunto blanco. Por ello, diferentes periodistas han querido mostrar su opinión y dar su información sobre la decisión tomada en la entidad merengue, recordando episodios como la derrota ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, previa al partido contra el Manchester City.

El Mundial de Clubes, el principio del final de Xabi Alonso en el Real Madrid

De esta manera, Antonio Romero, de la Cadena SER, ha sido uno de los muchos periodistas que ha valorado al destitución de Xabi Alonso en el Real Madrid: "La principal razón es que desde el Mundial de Clubes, Florentino Pérez perdió la confianza en Xabi Alonso. El entrenador tolosarra se va destituido del Santiago Bernabéu sin que el estadio le haya dedicado una sola pitada y no sé si hay algún precedente en el mundo del fútbol que hayan echado a un entrenador sin que el público le hubiese señalado. A Florentino Pérez le molestó que Xabi Alonso llamase Mundialito al Campeonato del Mundo, que cuando cayeron eliminados dijese que ahora empieza lo bueno, después de perder contra el Celta lo tuvieron que frenar para no fulminarlo..."

En este sentido, Julio Pulido, periodista del mismo medio ha dado otros detalles sobre el despido de Xabi Alonso: "Al club no le gusta que sustituya a Vinicius y Xabi Alonso lo sigue haciendo, le sigue señalando y provoca la pitada del Bernabéu. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, avisó de que Arda Güler debía tener las llaves del centro del campo y Güler desaparece de las alineaciones del Real Madrid. Xabi Alonso ha dado síntomas de hacer caso a Guardiola y eso de "mear con la suya" y el club ha dicho "no, mejor con la mía". De esta manera, el técnico tolosarra se despidió con una rueda de prensa en la que resaltó que habían "dado la cara" pese al 2-3 contra el Barceloan en la final de la Supercopa de España.

Arbeloa, puerta abierta tras la salida de Xabi Alonso

El Real Madrid ha tenido la decisión tomada con la elección de Álvaro Arbeloa para sustituir a Xabi Alonso, ya que lo comunicó escasos minutos después de la salida del tolosarra: "El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo". Con ello, el hasta ahora técnico del Castilla se estrenará en el encuentro de octavos de Copa del Rey ante el Albacete, en el que será el reencuentro de Jesús Vallejo con la plantilla merengue. Tras ello, el conjunto blanco pondrá el foco en el duelo de este sábado ante el Levante en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports.