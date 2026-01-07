El momento del Real Madrid para volver a verse las caras con un Jesús Vallejo con serias dudas

El conjunto dirigido por Xabi Alonso se enfrentará al de Alberto González, decimoséptimo en la clasificación de LaLiga Hypermotion, en los octavos de la Copa del Rey con la incógnita del exjugador de la entidad merengue, que se marchó lesionado del encuentro ante el Leganés

El Real Madrid encara un mes de enero de alta exigencia. Tras la victoria contra el Real Betis en el Santiago Bernabéu, el conjunto de Xabi Alonso ya se encuentra en Arabia para disputar la Supercopa de España, donde se enfrentará al Atlético de Madrid. Tras la disputa de dicha competición, el equipo merengue tendrá que poner el foco en la cita de octavos de Copa del Rey frente al Albacete, tal y como ha quedado resuelto el sorteo. De esta manera, los blancos se volverán a ver las caras con Jesús Vallejo, que se fue lesionado del duelo ante el Leganés.

Xabi Alonso cuenta con un Gonzalo García lanzado

El Real Madrid llega a Arabia con la baja confirmada de Mbappé, que sufre un esguince de rodilla. Sin embargo, Xabi Alonso cuenta con un Gonzalo García que viene de firmar un hat trick contra el Real Betis en el Santiago Bernabéu, aprovechando su oportunidad partiendo del once inicial ante la ausencia del delantero francés. Tras ello, el canterano apunta a volver a ser titular ante el Atlético de Madrid, en el duelo correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España. No obstante, el técnico tolosarra contará con su figura también en el encuentro de octavos de Copa del Rey ante el Albacete, aún sin fecha fija pero será el martes, miércoles o jueves 13,14 o 15 respectivamente.

De esta manera, Emilio Butragueño, director de relaciones instituciones del Real Madrid, ha valorado el emparejamiento ante el Albacete, de LaLiga Hypermotion, que logró vencer al Celta de Vigo en la anterior ronda: "Hace más de 20 años que no jugamos allí. Se pueden imaginar lo que va a suponer allí, va a ser un partido de mucha tensión, para la ciudad una fiesta. Pero el rival querrá hacer un gran encuentro, tendremos que prepararnos muy bien porque nos espera un partido complicado". Además, el exfutbolista hizo balance del mes de enero que le espera al equipo de Xabi Alonso, con un total de cuatro competiciones en juego: "Sí, un fallo te deja fuera. Mañana luchamos por llegar a la final de la Supercopa, tenemos un título en juego, luego LaLiga, el partido de Copa, otra vez LaLiga y luego la Champions. Cuatro competiciones, en apenas 12 días".

Jesús Vallejo, con serias dudas para el partido frente al Real Madrid

Por su parte, Jesús Vallejo analizó el enfrentamiento entre Albacete y Real Madrid, con la seria duda de si podrá participar en el mismo, ya que se marchó lesionado del encuentro del pasado domingo ante el Leganés. De hecho, el Diario Marca ha informado que el exjugador del conjunto blanco "apunta a ser baja": "Sí, súper felices. En cuanto pasamos la eliminatoria, teníamos esa ilusión. Ahora, a prepararlo lo mejor posible, a competirlo, a disputarlo y a disfrutar de un buen partido en el Belmonte. Son las cosas del fútbol. Es un deporte inesperado en muchos momentos. Después de la eliminatoria del Celta, todo podía pasar y así ha sido".

Además, Jesús Vallejo cuenta cómo se enteró del emparejamiento con el equipo de Xabi Alonso: "Estaba llegando a la Ciudad Deportiva y me ha avisado Agus. Me ha parado en el coche Agus y me ha dicho, escucha y hemos vivido los últimos segundos del sorteo y luego hemos visto también la reacción de Raúl. Por último, el exjugador del Real Madrid destacó que "una vez dentro del campo, como en todos los partidos, hacerlo lo mejor posible, competir, estar conectado con el juego. Dentro del campo, como siempre digo, no hay amigos y hay que pelearlo a tope y sobre todo, disfrutarlo mucho porque puede ser algo histórico".