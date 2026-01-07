La Premier League llama a un Lunin olvidado en el Real Madrid

El guardameta ucraniano del Real Madrid, Andriy Lunin, siempre a la sombra de Courtois, aparece en la agenda de varios clubes de la Premier League que quieren reforzar su portería, mientras que en el Bernabéu se abre el debate sobre su futuro a medio plazo

Andriy Lunin no termina de encajar en el Real Madrid. El ucraniano, que ha vivido tres cesiones, una competencia estelar bajo palos y un rol casi siempre secundario desde su llegada al Santiago Bernabéu en 2018, tan solo ha participado en 64 encuentros con la elástica blanca. Aun así, el portero ucraniano ha sabido mantenerse firme, paciente y profesional, esperando su momento con calma.

Desde Leganés hasta Valladolid y Real Oviedo, el camino de Lunin no ha sido sencillo. De regreso a Madrid, asumió desde 2021 el papel de segundo guardameta, participando principalmente en partidos de Copa del Rey, rotaciones puntuales o durante las ausencias de Thibaut Courtois. Cada vez que ha sido requerido, ha respondido con solvencia, reforzando su prestigio interno y dejando claro que está preparado para asumir mayores responsabilidades.

La sombra de Courtois y un rol sin continuidad

El problema para Lunin no es deportivo, sino estructural. Courtois, con 33 años, renovó recientemente su contrato y no muestra intención alguna de abandonar el club. Su peso en el vestuario y su estatus como uno de los mejores porteros del mundo cierran, de momento, cualquier puerta a la titularidad para el ucraniano. Además, en Valdebebas crece la figura de jóvenes guardametas con proyección, lo que añade más competencia a un escenario ya de por sí complejo.

Pese a ello, el ucraniano nunca ha exteriorizado malestar. Su actitud ha sido ejemplar y muy valorada por el cuerpo técnico. Sin embargo, a sus 26 años, el reloj empieza a correr. Un portero necesita continuidad, minutos y jerarquía para consolidarse, y ese escenario parece difícil de encontrar en el Madrid a corto plazo.

La Premier League entra en escena

Según informa TEAMtalk, el futuro de Lunin ya se discute fuera de España. Tottenham, Brighton y Newcastle han mostrado interés en su situación, conscientes de que podría abrirse una ventana de oportunidad en los próximos meses. El campeonato inglés seduce tanto al entorno del jugador como a los clubes que buscan un guardameta fiable, con experiencia en la élite y margen de crecimiento.

El Tottenham, en particular, sigue de cerca el rendimiento de Lunin ante las dudas crecientes sobre la continuidad de Guglielmo Vicario como apuesta a largo plazo. El Brighton, por su parte, podría verse obligado a buscar sustituto si Bart Verbruggen cambia de aires, mientras que el Newcastle también valora alternativas para reforzar su portería de cara a un calendario cada vez más comprimido entre competiciones nacionales y europeas.

El Real Madrid no regala talento

En Chamartín no hay urgencia, pero sí una postura clara. Lunin tiene contrato hasta junio de 2030 y el club no contempla una salida a cualquier precio. Aunque se entiende su deseo de aspirar a un rol protagonista, el Real Madrid es consciente del valor de mercado del guardameta y no está dispuesto a facilitar una marcha sin una compensación acorde.

La decisión, en cualquier caso, no será inmediata. Todo apunta a que el debate se aplazará hasta el final de la temporada, cuando ambas partes se sienten a valorar escenarios. Mientras tanto, Lunin sigue preparado, en silencio, por si el destino vuelve a llamarle. La Premier observa y el Real Madrid espera.