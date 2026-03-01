Mourinho, tajante con Prestianni: “Si es culpable, su etapa conmigo se acaba”

José Mourinho marca distancia en el caso Prestianni y advierte que, si se confirma su culpabilidad, “conmigo terminó”

En la antesala del duelo frente al Gil Vicente, correspondiente a la 24ª jornada de la liga portuguesa, el técnico del Benfica compareció ante los medios y dejó declaraciones de gran impacto. Más allá del partido, el foco estuvo puesto en la controversia que involucra a Gianluca Prestianni y a Vinícius Júnior, tras un presunto insulto racista ocurrido en el encuentro europeo disputado en el Estadio da Luz.

El entrenador portugués fue contundente, aunque matizó cada afirmación con prudencia. “Si se confirma que mi jugador incumplió los principios que defendemos en este club, su etapa conmigo habrá terminado”, advirtió. Aun así, subrayó la importancia de la presunción de inocencia, insistiendo en que no se pueden emitir sentencias sin pruebas concluyentes.

Defensa de principios y advertencia clara

Mourinho explicó que su postura no pretende favorecer ni atacar a ninguna de las partes. “No quiero ponerme ni la camiseta del Benfica ni la del Real Madrid”, señaló, dejando clara su intención de mantener un enfoque equilibrado en una situación delicada.

El técnico reiteró que condena cualquier forma de discriminación o prejuicio, pero insistió en que el proceso debe respetar los derechos del futbolista hasta que exista una resolución oficial. En referencia a la decisión disciplinaria de la UEFA, cuestionó que no se haya explicitado la condicionalidad del castigo mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, su mensaje fue inequívoco: si se demuestra la culpabilidad del joven argentino, la relación profesional quedará rota. “No volveré a mirarlo de la misma manera”, sentenció, dejando claro que el respeto y la integridad son pilares innegociables en su vestuario.

Ausencia en el Bernabéu y reflexión personal

El entrenador también explicó cómo vivió el partido en el Santiago Bernabéu, donde no pudo sentarse en el banquillo debido a una sanción. Desde el autobús del equipo, con apoyo tecnológico y varias pantallas, siguió cada detalle del encuentro. Reconoció que lo más difícil fue la falta de contacto directo con sus jugadores y la pérdida de la adrenalina competitiva.

Además, desmintió cualquier insinuación sobre un posible regreso al club blanco. Recordó que incluso ha afirmado públicamente que es posible decir “no” a Florentino Pérez. “Tengo muchos defectos, pero no soy ingenuo”, expresó, reafirmando su compromiso con el Benfica.

“Solo quiero jugar un campeonato”

Mourinho fue más allá y lanzó una reflexión que apunta al entorno mediático y a lo que considera una competición paralela. “Estamos disputando el campeonato real y otro virtual. Yo solo quiero competir en uno”, declaró. Con ello, criticó el ruido externo y las polémicas que, según él, distorsionan la realidad deportiva.

Reiteró su voluntad de respetar su contrato con el Benfica y aseguró que, si el club desea ampliar el vínculo, está dispuesto a firmar sin objeciones. Su intención es clara: estabilidad, enfoque deportivo y cero distracciones.

Intercambio de camisetas y cierre con mensaje directo

También se refirió al intercambio de camisetas entre Vinícius y Sidny tras el partido en Madrid, calificándolo como un gesto habitual en encuentros de alto nivel. No obstante, reconoció que el contexto previo hacía que quizá hubiera sido mejor evitarlo.

Finalmente, dejó una frase que resume su postura ante la tormenta mediática: “Las críticas dicen más de quien critica que del criticado”. Un mensaje directo en medio de una polémica que sigue marcando la actualidad del Benfica y del fútbol europeo.