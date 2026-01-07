El Mallorca pone el foco en el Real Madrid Castilla y sigue de cerca a Daniel Yáñez

El Mallorca rastrea el mercado en busca de jugadores de futuro y tiene en su agenda al joven extremo del Real Madrid Castilla, Daniel Yáñez, un futbolista de solo 18 años que ya ha debutado con el primer equipo blanco y cuyo perfil recuerda a casos como Virgili

El Real Mallorca continúa moviéndose con cautela en el mercado, combinando la necesidad de reforzar la plantilla a corto plazo con una planificación pensada para el futuro. En ese contexto, como informa Última Hora, aparece el nombre de Daniel Yáñez, joven extremo del Real Madrid Castilla que gusta, y mucho, en los despachos del club bermellón. Por ahora no se han producido avances formales, pero su nombre figura subrayado en la agenda de la dirección deportiva.

El futbolista gaditano, de apenas 18 años, encaja en el perfil que el Mallorca lleva tiempo buscando para potenciar las bandas: talento joven, margen de crecimiento y capacidad para competir desde el primer día. En Son Moix consideran que el salto de calidad del equipo pasa, en buena medida, por ganar desequilibrio exterior y soluciones en el uno contra uno, una faceta en la que Yáñez destaca desde categorías inferiores.

Un extremo moderno y con personalidad

Daniel Yáñez es zurdo, aunque su mejor versión aparece partiendo desde la banda derecha, jugando a pierna cambiada. Ese rol le permite buscar zonas interiores, asociarse y finalizar jugadas con naturalidad. Es un futbolista atrevido, con regate en corto, buena aceleración y criterio en el último tercio, cualidades que han llamado la atención tanto en el Castilla como en el primer equipo del Real Madrid.

Su evolución no ha pasado desapercibida. En el Mallorca valoran especialmente su personalidad sobre el césped y la madurez competitiva que muestra pese a su juventud. No es un seguimiento puntual: los informes técnicos llevan meses analizando su progresión, conscientes de que podría convertirse en una oportunidad interesante si el club blanco abre la puerta a una salida.

El aval de Ancelotti y el debut con el primer equipo

Uno de los grandes puntos a favor de Yáñez es su experiencia temprana en la élite. El pasado 7 de diciembre de 2024 debutó con el Real Madrid a las órdenes de Carlo Ancelotti en Montilivi, un paso que refuerza su condición de futbolista con proyección real de Primera división. Además, ha entrado en convocatorias de Champions League, una señal clara de que el club blanco lo tiene muy bien considerado.

Tras ese estreno, el Real Madrid se movió con rapidez para blindarlo. Yáñez renovó su contrato hasta 2029, lo que complica cualquier operación inmediata. En Palma asumen que una salida definitiva es poco probable y que, en caso de avanzar, las fórmulas pasarían por una cesión con opción de compra o un traspaso con cláusula de recompra, un modelo habitual en Valdebebas.

Una operación pensada con paciencia

El Mallorca no tiene prisa. La idea es valorar si se dan las condiciones adecuadas en este mercado de invierno o, en su defecto, esperar al próximo verano. La dirección deportiva entiende que este tipo de movimientos requieren tiempo y encaje económico, pero también cree que Yáñez podría tener minutos reales y un rol activo desde el primer momento en Son Moix.

Su objetivo es alcanzar un acuerdo parecido al logrado con el FC Barcelona por Jan Virgili, jugador clave en la primera mitad de la temporada, por el que pagaron 3,5 millones de euros para hacerse con el 50% de sus derechos. El conjunto balear quiere adquirir jugadores de futuro sin comprometer la estabilidad financiera de la entidad, y operaciones como esta son clave para crecer.