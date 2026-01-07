Yáser Asprilla es su mejor opción invernal

El Mallorca y el Girona podrían cerrar en breve una operación para que el joven atacante colombiano juegue la segunda vuelta del campeonato liguero en las filas bermellonas

Con el nuevo año y el fin de las fiestas navideñas toca acelerar en los procesos de busca y captura para aprobar las asignaturas pendientes que quedaron en el mercado de verano o de satisfacer las necesidades que han surgido sobre la marcha durante la primera vuelta del campeonato. Y las oficinas del Mallorca ya están echando humo para darle a Arrasate alternativas en ataque.

De todas las operaciones que están estudiando los dirigentes de la entidad balear existe una que podría cerrarse en los próximos días: Yáser Asprilla.

El extremo colombiano del Girona FC de 22 años podría ser la prioridad de la dirección deportiva rojinegra, ya que su perfil encaja dentro de lo que está buscando el técnico vasco. El Mallorca necesita un extremo derecho vertical y que desborde para tener otras alternativas en su juego ofensivo que no sean la de buscar a Muriqi constantemente.

El atacante ha ido perdiendo protagonismo en el equipo de Míchel y si quiere tener opciones de jugar el Mundial con Colombia no le queda más remedio que buscar una salida invernal. Eso sí, la opción que interesaría a todas las partes sería la de una cesión, ya que en tierras catalanas no quieren tampoco deshacerse de un jugador con tanta proyección como él y que, en caso de disputar la Copa del Mundo, podría revalorizarse este verano.

Cabe recordar que Asprilla ha disputado hasta el momento un total de 14 partidos de Liga, si bien sólo ha sido titular en seis de ellos.

Arrasate no cree que vayan a hacer muchos fichajes

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, indicó tras caer en casa el pasado fin de semana precisamente ante el Girona que sería "un error pensar que vendrán dos o tres jugadores" a solucionar los problemas que están teniendo.

"No es momento para que yo pida nada, hemos hecho un mal partido en casa y mi labor es sacarle más rendimiento a esta plantilla. Luego está la dirección deportiva para apuntalar la plantilla. Sería un error mío pensar que vendrán dos o tres jugadores que vayan a solucionar esto", afirmó el preparador vasco.

Concretando un poco sobre el tema, añadió que lo que tiene que decir lo dice, de puertas para dentro:"No estoy en condiciones de pedir hoy. Tenemos plantilla para salvarnos y mi labor es hacer un equipo competitivo,

Arrasate, sin Cuéllar ni Morlanes

El Mallorca regresó a los entrenamientos este miércoles para preparar su visita del domingo al Rayo Vallecano con las bajas del 'Pichu' Cuéllar y de Manu Morlanes, mientras que Leo Román y Vedat Muriqi saltaron al césped junto al resto del grupo.El centrocampista maño no entrenó con el resto de sus compañeros en el tramo abierto para los medios de comunicación, pero su presencia no debería peligrar de cara a la próxima jornada, a diferencia del veterano guardameta, que encara la recta final de su proceso de recuperación.

Por otra parte, el portero ibicenco se entrenó con varios puntos de sutura tras el golpe que sufrió en la acción final junto a su compañero, Muriqi, quien salió con un apósito en la cabeza por la herida sufrida.

El conjunto bermellón continuará con la semana de entrenamientos este jueves, a la espera de conocer si hay movimientos en el mercado de fichajes durante los próximos días y con la necesidad de sumar en Vallecas para evitar cerrar la primera vuelta con menos puntos que jornadas disputadas.