Jagoba Arrasate mira al futuro: "El 2026 tiene que ser mejor que el 2025"

El técnico del RCD Mallorca analiza el año deportivo, lamenta la eliminación copera y pone el foco en cerrar bien el curso ante el Valencia

Jagoba Arrasate no esquivó el análisis ni la autocrítica en la rueda de prensa previa al último partido del año ante el Valencia. El entrenador del RCD Mallorca se mostró sincero al valorar el balance deportivo del equipo y dejó claro que el futuro inmediato debe traer una mejora clara en resultados. “El 2026 tiene que ser mejor que el 2025”, afirmó con contundencia.

El técnico bermellón explicó que el cierre del año puede maquillar sensaciones, pero no cambia la exigencia interna del club. “El balance, si ganamos mañana, será mejor, pero el 2026 tiene que ser mejor que el 2025. En el tema deportivo tiene que ser mejor, sacar mejores resultados”, insistió, mostrándose optimista con lo que está por venir.

La eliminación copera sigue doliendo en el vestuario

Arrasate reconoció que la eliminación en la Copa del Rey todavía pesa en el ánimo del equipo. “Estoy fastidiado por la eliminación en Copa”, admitió, dejando claro que no encuentra consuelo en que otros equipos de Primera también hayan caído. “No me consuela nada que caigan otros equipos de Primera. Hace ver que es difícil, pero ya se sabía. Estoy fastidiado y entiendo el disgusto de la gente”, añadió.

Aun así, el entrenador del Mallorca quiso pasar página cuanto antes y centrarse en el compromiso liguero. “Fue un palo duro, pero nos tenemos que recuperar ya porque no tenemos tiempo. Tenemos que enfocarlo sabiendo que es un partido muy importante”, explicó, subrayando la necesidad de reaccionar de inmediato.

Un Valencia imprevisible y exigente

Sobre el rival, Arrasate destacó la complejidad táctica del Valencia y la dificultad para anticipar su planteamiento. “Es difícil acertar lo que pueden hacer porque tienen un entrenador muy intervencionista”, señaló, antes de detallar algunas de las variantes del conjunto valencianista. “Ahora juntan a los dos puntas con Duro y Beltrán, los bandas son muy diferentes… Es un equipo rico en lo táctico y tenemos que sacar intensidad y garra”, apuntó.

Crítica al calendario y defensa del rendimiento físico

El técnico bermellón también volvió a mostrar su malestar por el calendario, recordando que su equipo vuelve a jugar dos partidos en apenas tres días. “Somos el único equipo que va a jugar martes y viernes dos veces. No es lo mejor, pero tenemos que olvidarnos de eso porque el partido lo requiere”, explicó.

Por último, Arrasate quiso desmentir algunos datos publicados sobre el rendimiento físico del Mallorca. “Hay que tener más rigor”, reclamó. “En distancia estamos el 12º o 13º y, desde hace diez jornadas, incluso estamos en el top 10. Cuando los periodistas dan información deben tener esa rigurosidad”, concluyó.