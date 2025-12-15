El Deportivo de La Coruña maneja opciones ambiciosas para el mercado de invierno

El Deportivo de La Coruña quiere dar un golpe sobre la mesa en el mercado invernal y maneja nombres para reforzar el equipo de cara a un ascenso que tiene como objetivo. El club gallego se ha fijado en jugadores como Riki, Dani Rodríguez o Gonzalo Villar

El Deportivo de La Coruña no mira a otra parte que no sea el ascenso y para ello sigue dando cada vez más pistas de cual será su hoja de ruta de cara al mercado invernal donde el equipo paree querer reforzarse con jugadores más que interesantes para el medio campo aunque la verdadera necesidad del equipo es el lateral derecho, donde ha sufrido esta temporada con las lesiones. Así pues, el equipo coruñés baraja nombres que pueden dar un salto de calidad importante al centro del campo donde destacan algunos como Dani Rodríguez, Gonzalo Villar o Riki. Este último, ya fue objetivo de los de Antonio Hidalgo el pasado verano.

El interés por Riki

El Dépor está abierto al fichaje de un mediocentro para esta segunda mitad del campeonato liguero y en este contexto ya se ha conocido que los coruñeses vuelven a mostrar interés por Riki, el cual protagonizó uno de los culebrones del verano en LaLiga Hypermotion entre el Albacete y el Deportivo de La Coruña, cosa que no se puede descartar del todo dentro de apenas dos semanas, cuando se abre la ventana de fichajes de enero. Está claro que en A Coruña gusta el perfil de un jugador constructivo y el asturiano encajaba en los planes en la nueva construcción de la plantilla.

Su no fichaje estuvo marcado por la negativa del conjunto albaceteño por no dejar salir al jugador. A día de hoy esta vuelve a ser su prioridad de cara al objetivo del mercado. Si que es cierto que de cara al próximo verano, el jugador pasaría a ser agente libre si no renueva con su club y podría facilitarse su fichaje por el equipo coruñés si el futbolista quisiera.

Dani Rodríguez, una opción de Primera

Junto al interés del jugador albaceteño está el del jugador del Mallorca, Dani Rodríguez según informa As. Los problemas del jugador con Arrasate le abre la puerta de salida este inverno y entra en las pretensiones de un Dépor que busca un perfil de este tipo. Sin embargo, la inactividad de este curso sumado a la edad de 37 años pueden ser algunos de los hándicap para que la operación no se lleve a cabo

Gonzalo Villar, otra opción atractiva

El jugador del Dínamo de Zagreb, Gonzalo Villar el cual conoce perfectamente la liga española tras su paso por el Granada, el Valencia o el Getafe, está también en la órbita de los coruñeses según informa Cope Coruña. A día de hoy no cuenta con el protagonismo deseado en el club croata por lo que no vería con malos ojos su regreso a España en un nuevo proyecto ilusionante como es el del Deportivo.

No hay que olvidar que la opción de Antoñito Cordero sigue presente al igual que la de un lateral derecho, el cual se ha visto tocado por la lesión de Ximo Navarro, sobre todo.