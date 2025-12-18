Copa del Rey 2026 en directo | Partidos y resultados de hoy en dieciseisavos de final: Athletic y Getafe buscan la clasificación

La jornada de este jueves en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey cuenta con tres partidos. A las 19:00 horas, el Athletic y el Getafe entrarán en acción para visitar al Ourense CF y el Burgos, respectivamente, mientras que a las 21:00 horas el Real Betis comparecerá en el feudo del Real Murcia

¡Muy buenas tardes! Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey continúan este jueves con tres nuevos encuentros con equipos de Primera división en liza. Todos ellos buscarán evitar la sorpresa para no engordar la lista de equipos de LaLiga ya eliminados. La jornada la cerrará el Real Betis en el feudo del Real Murcia a las 21:00 horas, pero antes les vamos a contar en ESTADIO Deportivo lo que suceda en O Ocuoto entre Ourense CF y Athletic Club y en El Plantío entre Burgos y Getafe. Ambos encuentros comenzarán a las 19:00 horas y desde ya les contamos la última hora de ellos en la previa más completa. ¡Arrancamos!

Cabe recordar que la ronda se cerrará el 6 de enero, a las 19:00 horas, con el duelo aplazado entre Granada y Rayo Vallecano.

Junto a los vitorianos siguen en liza Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Elche, Valencia y Osasuna de la máxima categoría. Además, se Segunda división han logrado el pase Cultural Leonesa, Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Albacete.

Recordamos cómo marcha el cuadro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que ha dejado sorpresas como las eliminaciones del Mallorca, el Levante, el Villarreal y el Celta de Vigo. A ellos se suma el Sevilla FC, que cayó en el único cruce entre equipos de Primera ante el Deportivo Alavés .

La expedición del Athletic ya ha puesto rumbo a O Couto, donde no faltan aficionados rojiblancos pese a que el tiempo no acompaña. Habrá en cualquier caso menos espectadores de lo esperado después de que el club gallego comunicase que "por circunstancias técnicas y de seguridad que afectan a una de las gradas supletorias de nuestro estadio" la capacidad del mismo se verá rebajada sensiblemente.

Tras dejar en la cuneta al Inter Valdemoro con un abultado 0-11, el Getafe tuvo que sufrir mucho más en segunda ante el Navalcarnero. Los pupilos de José Bordalás necesitaron de la prórroga para lograr el pase merced al 2-3 final. Ahora el nivel se eleva y tendrán enfrente a un Burgos que marcha sexto en Segunda división, en zona de 'play off' de ascenso a Primera.

Además, el técnico del equipo rojiblanco sufre las bajas de los lesionados Aymeric Laporte, Robert Navarro, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz , y la de Yeray Álvarez, sancionado hasta abril. EFE

Ernesto Valverde , entrenador del Athletic Club, repite para el partido de Copa del Rey de este jueves en O Couto frente al Ourense CF la convocatoria del último encuentro de Liga, el del domingo en Vigo contra el Celta, con la ausencia obligada del lesionado Yuri Berchiche .

Al respecto, Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, ha mostrado su preocupación, si bien aseguró en la rueda de prensa previa al partido que sus jugadores se deberán "amoldar al césped que haya".

Todo está listo ya en O Couto, que se viste de gala para la ocasión. El estado del césped del estadio gallego centra la atención en la previa, después de que el gobierno de la región, propietario de la instalación, haya estado trabajando a contrarreloj para instalar los nuevos tepes que cambien el pésimo estado del terreno de juego.

El Getafe pierde por lesión a Coba Gomes y Abu Kamara, que se suman a la baja conocida de Davinchi. Para completar la citación, José Bordalás ha llamado a filas a los canteranos Isma Bekhoucha, Lucas Laso, Joselu Pérez, Jorge Montes y Hugo Solozábal , hijo del ex jugador del Atlético de Madrid, Roberto Solozábal.

El conjunto azulón buscará el pase a octavos de final de la Copa del Rey ante el Burgos arropado por un buen número de aficionados que se han desplazado hasta la capital castellano-leonesa.

Tira el técnico catalán de rotaciones masivas de cara a este encuentro frente al Getafe. Reserva a jugadores indiscutibles en LaLiga Hypermotion como Curro, Fer Niño, Appin, Iñigo Córdoba o Sierra, Cantero.

Hasta ocho cambios con respecto a su último once en Liga, con la presencia de dos miembros del filial como Laso y Jorge Montes, que ya fue el héroe de la anterior ronda con su gol ante el Navalcarnero.

¡Y TAMBIÉN TENEMOS YA EL ONCE DEL GETAFE! Bordalás sale ante el Burgos con Letacek; Nyom, Abqar, Laso, Diego Rico; Sancris, Neyou, Javi Muñoz, Jorge Montes; Junami y Mayoral.

" La Copa es una caja de sorpresas . Esta es la cuestión de la Copa, a ver cuántos de Primera se van cayendo. La gente de fuera no sabe la dificultad que tienen. Es más, hay veces que incluso ni los jugadores lo saben. Solo se dan cuenta cuando empieza el partido y en ese momento es cuando ya estás perdido. Para darle la vuelta a una situación así luego hay que remar mucho y cuesta muchísimo. Así que hay que salir desde el inicio sabiendo lo que nos estamos jugando y sabiendo la dificultad que puede tener. Este tipo de partidos ni nosotros ni ningún equipo los gana fácil . Los gana, si los gana, con mucho trabajo", subrayó el técnico del Athletic en la rueda de prensa previa al encuentro.

En el once del Getafe aparecen Diego Rico, nacido en Burgos, y Sandris, que dejó muy buenas sensaciones en los dos cursos que vistió la camiseta del que será su rival esta tarde. Sobre todo el último, que sirvió para que el Getafe volviera a fijarse en un jugador que nació en su ciudad y que siempre quiso lucir la camiseta azulona.

"No valen las excusas, haremos un equipo competitivo para pasar de ronda. Damos importancia a todas las competiciones. Máximo respeto ante un equipo que muestra muy buenas sensaciones. El Plantío es un estadio histórico y tienen a una gran afición. Tenemos un partido de máxima dificultad. La Copa no regala absolutamente nada. Lo hemos visto en las primeras eliminatorias en las que cayeron equipos profesionales, de Primera División. Sabemos que es un partido tremendamente complicado ante un rival que va a competir con ilusión y que se muestra muy solvente en el campeonato", señaló el técnico del Getafe.

¡ESTE ES EL ONCE DEL OURENSE PARA BUSCAR LA SORPRESA! El conjunto gallego sale de inicio con Alberto Sánchez; Enol, Carmona, Adri Pérez, Hugo Sanz; Aranzabe, César Moreno, Jerín Ramos, David Muñoz, Omar; y Amín.

La Copa del Rey ofrece este jueves tres nuevos encuentros de dieciseisavos de final que cerrarán esta ronda a falta del Granada - Rayo Vallecano, aplazado al próximo 6 de enero (19:00 horas) por la presencia del conjunto madrileño esta misma noche en la fase Liga de la Conference League, donde recibirá en su estadio al Drita de Kosovo.

Las sorpresas en los dieciseisavos de la Copa del Rey

Son ya por tanto 12 los equipos clasificados, con varias sorpresas, pues en esta ronda han caído eliminados hasta cinco equipos de Primera división. Es el caso del Mallorca, el Levante, el Celta de Vigo, el Villarreal y el Sevilla FC, que quedó apeado en el único cruce entre equipos de la máxima categoría ante el Deportivo Alavés.

A lograr el pase a octavos aspiran hoy el Athletic Club, que visitará al 'matagigantes' Ourense CF; el Getafe, que se medirá a domicilio al Burgos; y el Real Betis, que hará lo propio ante el Real Murcia, de Primera RFEF. Los verdiblancos serán los últimos en entrar en acción, a las 21:00 horas, pero antes tratarán de evitar la sorpresa rojiblancos y azulones a partir de las 19:00 horas.

El Athletic no se fía del 'matagigantes' Ourense CF

Alertado por los triunfos coperos del Ourense ante Oviedo y Girona, el Athletic inicia su andadura en la Copa del Rey en O Couto, donde el equipo local no pierde un partido desde el 19 de octubre, con su entrenador, Ernesto Valverde, advirtiendo del peligro. El estado del césped del estadio gallego centra además la atención en la previa, con el gobierno de la región, propietario de la instalación, trabajando a contrarreloj para instalar los nuevos tepes que cambien el pésimo estado del terreno de juego.

Las dudas de los rojiblancos

El otrora 'rey de Copas', superado en las últimas décadas en títulos por el FC Barcelona, llega a Ourense con dudas. Las que le devolvió el domingo en Balaídos (2-0) un Celta que le superó con claridad en la segunda mitad y que supusieron un paso atrás en la mejoría que había mostrado con dos partidazos en San Mamés ante el Atlético de Madrid (1-0) y el vigente campeón de Europa, el París Saint-Germain (0-0).

El Burgos quiere hacer historia

Por su parte, en El Plantía, el Burgos, que no juega los octavos de final desde 1991, cuando fue eliminado por el Real Madrid, afrontará una cita histórica con el objetivo de dar la sorpresa ante un rival de categoría superior como el Getafe, pero con la mente también puesta en la Liga.

La vuelta de Sancris a El Plantío

La vuelta de Álex Sancris a la que fue su casa durante las dos pasadas temporadas marcará el duelo de dieciseisavos entre ambos conjuntos. Sancris dejó muy buenas sensaciones en los dos cursos que vistió la camiseta del que será su rival este jueves. Sobre todo el último, que sirvió para que el Getafe volviera a fijarse en un jugador que nació en su ciudad y que siempre quiso lucir la camiseta azulona.