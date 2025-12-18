Xabi Alonso, tras el susto copero: "Han sido estas cosas que pasan en la Copa"

El técnico del Real Madrid reconoce la falta de continuidad tras el 1-3, destaca el papel decisivo de Mbappé y el buen debut de los canteranos

Xabi Alonso respiró aliviado tras el pase del Real Madrid a octavos de final de la Copa del Rey, aunque no escondió las dificultades que sufrió su equipo ante el Talavera. El técnico blanco admitió que el encuentro se complicó en el tramo final y lo enmarcó dentro de “las cosas que pasan en la Copa”.

El Real Madrid cumplió con el objetivo de avanzar de ronda, pero lo hizo dejando sensaciones ambivalentes. Tras dominar buena parte del partido y ponerse con ventaja, el conjunto blanco acabó sufriendo más de lo previsto en los últimos minutos. Una situación que Xabi Alonso analizó con naturalidad en sala de prensa.

“Han sido estas cosas que pasan en la Copa. A nosotros y a otros equipos”, explicó el entrenador, consciente de que este tipo de eliminatorias igualan fuerzas. Para Xabi, el momento clave llegó tras el tercer gol de su equipo, cuando una concesión defensiva volvió a meter al Talavera en el partido.

El aviso tras el 1-3 y la falta de continuidad

Xabi Alonso reconoció que el Real Madrid dejó con vida a su rival al no sentenciar cuando tuvo la oportunidad. “Con el 1-3, que ha sido importante, hemos concedido un gol y han apretado. El Talavera se ha venido arriba”, señaló, insistiendo en que la falta de contundencia mantuvo la eliminatoria abierta hasta el final.

El técnico fue más allá en su análisis y apuntó a una cuestión que ya ha repetido en otras comparecencias. “Nos ha faltado continuidad y ser más constantes en el rendimiento durante los partidos”, afirmó, recordando que en este tipo de competiciones no se puede bajar la guardia. “No puedes pensar que no va a pasar nada, porque pueden pasar cosas”, añadió.

Pese al sufrimiento, Xabi se mostró satisfecho con el resultado final. “El objetivo era pasar y lo hemos hecho. Por eso me voy contento”, resumió, destacando el carácter especial de la Copa del Rey.

Mbappé, decisivo, y el mensaje a la plantilla

Kylian Mbappé fue uno de los grandes protagonistas del encuentro, firmando un doblete y disputando los 90 minutos. Xabi Alonso no dudó en justificar su presencia constante sobre el césped. “Ha sido decisivo con los dos goles. Siempre tiene facilidad para marcar y el tercer gol ha sido clave”, explicó.

El técnico también lanzó un mensaje al resto del equipo sobre la necesidad de repartir más el peso ofensivo. “Los números son los números. Rodrygo ha tenido una participación importante, pero necesitamos que otra gente tenga esa eficacia”, señaló.

El debut de los canteranos y la mirada al futuro

Xabi Alonso quiso poner en valor el estreno de David Jiménez y Jorge Cestero, dos jugadores del Castilla. “Les conozco bien. Están jugando a gran nivel”, comentó, elogiando especialmente la serenidad de David y el potencial de Cestero, al que definió como “un proyecto de jugador muy bonito”.

Con la eliminatoria superada, el foco del técnico ya está en el siguiente encuentro ante el Sevilla. “Ahora el objetivo es acabar bien antes del parón”, concluyó, consciente de que el crecimiento del equipo pasa por aprender de noches como la de Talavera.