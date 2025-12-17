La deuda marca el pulso de LaLiga: Barça y Real Madrid encabezan la lista negra

Un informe sobre la deuda acumulada en LaLiga revela que los clubes más poderosos del fútbol español son también los más endeudados. FC Barcelona y Real Madrid lideran una clasificación que refleja cómo el tamaño económico de una entidad va de la mano de grandes obligaciones financieras

El fútbol profesional actual no se entiende sin una fuerte estructura económica detrás. Los ingresos, las inversiones y la capacidad para competir al máximo nivel dependen, en gran parte, de cómo cada club gestiona sus recursos financieros. En LaLiga, esta realidad se traduce en un escenario en el que el endeudamiento forma parte del día a día, especialmente entre las entidades más poderosas del campeonato.

Un estudio reciente, basado en datos publicados por The New York Times, pone sobre el papel una situación conocida, pero no por ello menos impactante: los clubes que más facturan y más invierten son también los que acumulan mayores compromisos financieros.

Barcelona y Madrid lideran el ranking

El FC Barcelona aparece como la entidad con mayor deuda financiera bruta del fútbol español, superando los 1.450 millones de euros. Esta cifra ayuda a entender las dificultades que atraviesa el club azulgrana en los últimos años, desde los límites salariales hasta la necesidad de recurrir a operaciones financieras complejas para mantener su competitividad deportiva.

Justo por detrás se sitúa el Real Madrid, con una deuda superior a los 1.300 millones de euros. No obstante, su situación presenta matices importantes, ya que gran parte de ese importe está vinculado a la financiación de la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, una apuesta estratégica a largo plazo. Al aislar ese proyecto, la deuda real del club blanco se reduce de forma considerable, reflejando una estructura económica más equilibrada.

El tercer lugar de este ranking lo ocupa el Atlético de Madrid, con alrededor de 550 millones de euros. El crecimiento sostenido del conjunto rojiblanco en el plano deportivo y comercial ha ido acompañado de un aumento proporcional de su endeudamiento, consolidándolo como el tercer gran actor económico del fútbol español.

Una deuda que se mantiene para todos los equipos

A cierta distancia aparecen otros clubes históricos. Sevilla y Real Betis superan los 200 millones de euros de deuda, mientras que el Valencia ronda los 195 millones. Villarreal y Real Sociedad se mueven en cifras similares, ligeramente por encima de los 110 millones, consolidándose en un segundo escalón económico dentro de LaLiga.

Uno de los casos más llamativos es el del Cádiz, que figura como el club de Segunda división con mayor deuda, cercana a los 40 millones de euros, una cifra muy significativa para una entidad fuera de la élite, que se entiende mejor al tener en cuenta sus diversos descensos.

Pese a lo llamativo de los números, la deuda no implica necesariamente una situación crítica. En el fútbol moderno es una herramienta habitual de financiación, siempre que exista una base sólida de ingresos y una gestión responsable que permita sostenerla en el tiempo. Los grandes clubes, precisamente por su dimensión, son también los que cuentan con más margen para asumir y reducir estos compromisos.

La fotografía económica de LaLiga deja una conclusión clara: el poder deportivo y el peso financiero van estrechamente ligados. En el fútbol español, crecer y competir al máximo nivel tiene un precio, y ese coste, en muchos casos, se mide en una deuda de millones de euros.