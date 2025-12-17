Ron Gourlay sobre el mercado de fichajes del Valencia y el futuro: "Tenemos algo muy grande entre manos"

El director deportivo del Valencia asegura que el club tiene entre manos un gran proyecto para devolver al equipo a la posición que le corresponde, pasando por el mercado de fichajes y el Nuevo Mestalla

Los accionistas del Valencia, preocupados por la situación del conjunto che, han acudido a la Junta de Accionistas para escuchar a los directivos de la entidad de Mestalla. Uno de los puntos más recalcables de la reunión lo ha protagonizado Ron Gourlay, director deportivo del Valencia. El mercado de fichajes y el futuro del club son los temas que están a la orden del día en el Valencia, pero Gourlay asegura que tienen "algo muy grande entre manos".

El directivo intervino después del turno de preguntas de los accionistas en la junta general, preocupados por el mercado de fichajes que hará el valencia y el futuro del club, que se celebró para hablar de la situación deportiva del equipo. "Nuestro objetivo es mejorar el rendimiento del equipo cada partido. El objetivo último claro es devolvernos a donde estuvimos, pero no va a ser un camino fácil. Pero cuando vienen mal dadas uno tiene que ser positivo y creer que puede superarlo. (Los aficionados) tienen un papel fundamental. Nunca había sentido tanta frustración desde hace tiempo", dijo. Pero Gourlay hace especial hincapié en el gran proyecto que trae entre manos el Valencia con el Nuevo Mestalla y asegura que ese será la clave en el salto de calidad que prepara el equipo che. "Tenemos algo muy grande entre manos, hay que trabajar la academia para seguir avanzando en este proceso. Para entrar en Liga de Campeones hay que trabajar. Esta transición exige dos o tres ventanas de traspasos, antes de llegar al Nou Mestalla, que va a generar los ingresos para llevarnos a otro nivel", aseguró.

Cambio de estructura en el Valencia

Además, Ron Gourlay, al igual que hizo Kiat Lim en la presentación de la Junta de Accionistas, valoró el cambio en la estructura deportiva, bajo la que podrán “detectar jugadores con fichas asequibles” que luego se puedan vender para generar ingresos. “Esto lo vi en todo su esplendor en el Chelsea. La sostenibilidad es clave, desarrollar la cantera es indispensable. Estamos construyendo una plantilla que nos lleve al siguiente nivel. Empecé mi carrera en uno de los mejores clubes del mundo y este será mi último”, señaló. “He oído hablar de promesas, devastación, mentiras, faltas de respeto. Llevo 40 años en el fútbol, tengo 64 años y he oído de todo. Me gusta cuando oigo que el Valencia fue el mejor equipo del mundo porque sé lo que se siente y las expectativas de formar parte de un club de fútbol grande”, sentenció.