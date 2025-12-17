Lucas Beltrán arranca en el Valencia y amenaza la titularidad de Hugo Duro

El delantero argentino suma su tercer gol con el Valencia en los últimos 4 partidos y oposita a la punta de ataque del esquema de Carlos Corberán, en la que reina Hugo Duro

El Valencia, con una victoria balsámica ante el Sporting Gijón en la Copa del Rey, cura heridas profundas que aún siguen sin cicatrizar. El partido de los valencianistas fue muy sólido, quizás uno de los más serios de la temporada. Desde muy temprano, el conjunto de Carlos Corberán se adelantó en el marcador gracias a Lucas Beltrán que firmó su tercer gol en la temporada. El argentino arranca en el Valencia con tres tantos en los últimos 4 partidos y amenaza la titularidad de Hugo Duro.

La racha goleadora de Lucas Beltrán en el Valencia amenaza la titularidad de Hugo Duro

El delantero argentino del Valencia, en el minuto 4 de partido, adelantó al Valencia frente al Sporting de Gijón. El atacante está de dulce y suma 3 goles en los últimos 4 partidos. Lucas Beltrán abrió su cuenta goleadora ante el Cartagena en la Copa del Rey y la aumentó frente al Atlético de Madrid. Con un golazo de bandera ante los rojiblancos, el argentino se estrenaba en LaLiga y declaró que le había costado derribar el muro del gol. "Siempre hay que ser optimista. A mí me tocó el partido pasado errar un gol y este sábado traté de enfocarme en este partido, fui optimista y pude convertir. Se trata de eso en la vida; siempre ser positivo, poner la cara cuando hay que ponerla y seguir mejorando, porque tenemos muchas cosas por mejorar", explicó tras el choque.

Frente al Sporting Gijón, la perseverancia del delantero tuvo sus frutos en los primeros minutos y anotó su tercer gol en lo que va de temporada. La racha goleadora de Lucas Beltrán amenaza la titularidad de Hugo Duro que, actualmente, suma 6 tantos en los que va de curso.

Carlos Corberán valora positivamente a Lucas Beltrán en el Valencia

Carlos Corberán, tras el encuentro valoró muy positivamente a Lucas Beltrán y su actual estado de forma . "La tecla la dan los futbolistas. El trabajo con el futbolista no es por el tema del gol, sino de todo. En el club tenemos diferentes especialistas que nos ayudan. Beltrán es un chico que se entrega, que nos ayuda mucho y es una suerte tenerlo con nosotros. El trabajo que hace es una barbaridad, tiene un compromiso tremendo. Da igual si es titular, si entra desde el banquillo; su compromiso es un ejemplo", resalta sobre el futbolista argentino que se hace un hueco en los planes del técnico valenciano, compartiendo delantera con Hugo Duro.