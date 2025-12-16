Danjuma y Cömert también caen lesionados

El equipo que entrena Carlos Corberán no va a poder contar con Eray Cömert y con Arnaut Danjuma, además de la ya bajas sabidas de Stole Dimitrievski por lesión y Baptiste Santamaria por sanción, para el partido de Copa del Rey contra el Real Sporting de Gijón

Se le acumulan las malas noticias al Valencia CF ya que el equipo que entrena Carlos Corberán ha sumado dos bajas más a la ya sabida de Stole Dimitrievski. Eray Cömert y Arnaut Danjuma tampoco va a jugar el partido de la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey contra el Real Sporting de Gijón por diferentes problemas físicos que le hacen quedarse en la Ciudad Deportiva trabajando en sus respectivas recuperaciones para volver a estar disponible lo antes posible.

El Valencia CF ha comunicado que Eray Cömert sufre una lesión abdominal, mientras que Arnaut Danjuma tiene molestias en el tobillo. Estos dos jugadores se suman a las bajas de Stole Dimitrievski que tiene una lesión en el aductor derecho y de Baptiste Santamaria, que está sancionado y no puede jugar el partido copero contra el Real Sporting de Gijón.

La lesión de Eray Cömert se produjo en el partido contra el Atlético de Madrid, en el cual el central tuvo que ser sustituido. "Tras las pruebas efectuadas, el jugador del Valencia CF, Eray Cömert padece una lesión en la musculatura abdominal sufrida durante el partido del pasado sábado frente al Atlético de Madrid. El central valencianista seguirá tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica".

Por su parte, Arnaut Danjuma tiene molestias en el tobillo izquierdo que le apartan del partido copero. "El jugador Arnaut Danjuma padece unas molestias en el tobillo izquierdo, que le impiden viajar con el resto del equipo a Gijón. El delantero seguirá tratamiento médico y de fisioterapia en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica".

Ambos futbolistas, por tanto, se quedan en Valencia CF y se quedan pendientes de evolución sin establecerse una fecha exacta para sus regresos a los terrenos de juego. Mismo proceso de recuperación que llevará a cabo Stole Dimitrievski.

La lesión de Dimitrievski también desvelada

De este modo, el portero de Macedonia del Norte no volverá a jugar con el Valencia CF, siempre y cuando no se marche en el mercado de fichajes de invierno, hasta el año 2026.