Javi Poves llama "subnormal" a Hugo Duro y el Valencia sale en defensa del delantero

El entrenador del CDC Moscardó no ha tenido buenas palabras para el futbolista del club de Mestalla lo que ha provocado que la entidad valencianista salga en defensa de su jugador, el cual, hace unas semanas, le recomendó al técnico no hacer críticas públicas a sus propios futbolistas

Nueva polémica entre Javi Poves, Hugo Duro y el Valencia CF después de que el entrenador del CDC Moscardó haya llamado "subnormal" a Hugo Duro durante una rueda de prensa. Dicha declaración no ha pasado desapercibida en el Valencia CF que, a través de sus redes sociales, ha respondido al técnico de este equipo madrileño, que juega actualmente en el Grupo 5 de Segunda RFEF, al que ha llamado plano de mente, exigiendo, de paso, respeto para Hugo Duro.

Javi Poves ha sacado a relucir el nombre de Hugo Duro, en una comparecencia ante los medios de comunicación cuando estaba realizando una nueva crítica a su equipo, porque el delantero del Valencia CF hace unas semanas le afeó tener esa actitud pública contra los futbolistas que forman parte de su plantilla. No le ha importado demasiado eso a Javi Poves que ha llamado subnormal al delantero del Valencia CF. "Es nivel. Luego sale el subnormal de Hugo Duro, que si digo a mis jugadores y tal. Es lo que hay, cuando no hay nivel, no hay nivel. Cuando una cosa se repite, es lo que hay".

Dichas palabras se han extendido como la pólvora lo cual ha provocado que el Valencia CF salga en defensa de su futbolista, exigiendo, a través de sus redes sociales, respeto para el delantero, pero también lanzando un dardo a Javi Poves. "El problema de ser plano no está en la superficie, sino en la mente. Respeto siempre a todos y, especialmente, a nuestro Hugo Duro".

Y es que lo de plano en la mente es una referencia directa a las creencias de Javi Poves, quien es un defensor de la teoría de que la tierra es plana y no esférica.

La polémica entre Javi Poves y Hugo Duro se generó hace unas semanas

Este cruce de declaraciones comenzó hace unas semanas después de que Javi Poves criticara públicamente a los jugadores del CDC Moscardó, a los que entrena, después de una derrota. "Yo me dejo mi vida en esto y estos jugadores no dan el nivel. Es un mensaje duro que doy en la jornada 11. Que nadie espere que el Moscardó se mantenga. No son jugadores de esta categoría. Supongo que el malo seré yo... pero yo estoy en otro nivel".

Esas palabras provocaron que Hugo Duro saliera en defensa de los jugadores del CDC Moscardó. "Hola Javi. Yo no hablo de quien tiene más o menos nivel de fútbol. Lo que sí que te digo es que esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona. Buenas noches amigo".

Ahora, Hugo Duro se ha mantenido el margen, pero ha sido el Valencia CF quien ha respondido el insulto de Javi Poves hacia el delantero.