Corberán no piensa tirar la Copa: "Es una competición históricamente importante para el Valencia"

El técnico del Valencia no ha dado muchas pistas sobre los cambios que planea para la competición copera aunque ha asegurado que sacará "el mejor equipo" para intentar eliminar al Sporting de Gijón

Carlos Corberán, técnico del Valencia, ha pasado hoy rueda de prensa antes de afrontar el duelo de este martes en Copa del Rey frente al Sporting de Gijón en El Molinón, partido para el que ha descartado a Cömert aunque por el contrario ha confirmado la vuelta de Luis Rioja. "Volver a reunirnos en la Ciudad Deportiva para valorar la situación es importante. Cömert no estará con el equipo porque sigue con molestias. Las tenía en los 'isquios' y ahora en los abdominales. Rioja y Guerra estarás disponibles", ha desvelado.

Habrá rotaciones, pero con sentido

"El partido de mañana es importante. Evaluaremos el estado de la plantilla y de los jugadores que tuvieron más minutos ante el Atlético. Sacaremos el mejor equipo para afrontar de la mejor manera el partido".

Posible cambio de sistema

"La temporada pasada usábamos a Rioja de carrilero. Este año cuando hemos jugado contra equipo que atacan contra sus laterales. La lesión de Foulquier nos ha condicionado esa versión. El otro día lo hicimos con Thierry actuando como segundo lateral".

Frustración por la situación del Valencia

"No lo siento así. En la vida la frustración no es positiva y es un mensaje que tenemos que dar. El otro día hicimos la visita al hospital donde hay gente que tiene que superar dificultades de verdad. Hay que echarle cara y ser exigente. Tenemos que posicionar al Valencia en el lugar donde debe estar. Cueste lo que nos cueste".

El apoyo de la grada de animación

"Sé que en esas primeras horas la demanda ha sido tremenda. No me sorprende porque la cantidad de gente joven que viaja alrededor del Valencia es muy ilusionante. Y eso es muy importante, que ese espacio se llene, porque la afición es lo más importante que tenemos y que se siga viendo desde ya".

Hay miedo a las rotaciones

"Sentí tras el partido ante el Cartagena que el equipo iba a estar más preparado y el partido del Metropolitano fue una respuesta a esa sensación mía de que el equipo, ante cualquier adversidad o baja, fuera más competitivo".

Es difícil cambiar el chip a la Copa con la situación en LaLiga

"Cada partido, lo fue el del Atlético, lo será el del Mallorca, es vital. El partido anterior es precioso, es un partido de Copa, una competición que para el Valencia históricamente es importante y ha puesto una gran importancia en ella. La diferencia con respecto a la Liga es clara: si pierdes, te eliminan".

La renovación de Thierry, que acaba contrato en 2026

"Valoraría su evolución como muy positiva. Su entrada en el equipo fue muy precipitada por la lesión de Foulquier, porque debería haber tenido más semanas de entrenamiento y de banquillo. Cada partido ha ido creciendo. Marcaría un antes y un después en el partido del Bernabéu y contra el Betis. El club hace su trabajo y hay tiempo para valorar esa circunstancia".

Descarta jugar con cinco defensas

"Nunca me suelo quedar con un sistema. Es importante que manejemos más de un sistema, porque hay equipos que juegan de distinta forma. Hay equipos en los que podrás mantener mejor una idea con cinco defensas que con cuatro. Dependerá. Lo importante es tener la capacidad de jugar con diferentes sistemas para mostrar una identidad, aunque según el compañero no siempre la mostramos. Jugando con cinco, un carril salta a presionar y es como estar con cuatro".

El Sporting

"El Sporting compite muy bien, lo veo completo en todo. Muestra unas señas de identidad, la intención que tiene es presionar, está muy cómodo con el balón, tiene soluciones para superar presiones, es capaz de transitar rápido y extender los ataques en campo contrario. Está bien organizado, bien dirigido. Borja ya demostró lo buen entrenador que es también en Primera División. Sabemos de la exigencia del partido de mañana: un rival histórico en un campo histórico".

Hay junta general de accionistas, hablará con Kiat Lim

"Yo me centro en los partidos. Tenemos una semana muy competitiva, de mucha exigencia. Acabas el Atlético y tienes otro partido; luego, tras la Copa, tienes otro partido. No soy yo quien tiene que confirmar la presencia. Por suerte, la comunicación del CEO con la propiedad y la mía con el CEO es diaria y no depende de la proximidad física".

Javi Guerra y su estado de forma

"Los jugadores tienen momentos donde las cosas salen mejor y otras no tan bien. No solo con Javi, con todos. Su mejora tiene que ver con muchas circunstancias. Lo que está claro es que necesitamos la mejor versión no solo de Javi Guerra, sino de todos los jugadores".

Miedo que los menos habituales no den la talla en Copa

"No vivo los partidos con miedo, sino con ilusión y con muchísimo respeto. Por eso analizamos muchísimo a cada rival. Lo afrontamos con los jugadores de la primera plantilla del Valencia siempre que tengamos jugadores de la plantilla en todas las posiciones. Eso pasa igual en la Liga. Afrontamos los partidos no desde el temor, sino desde la ilusión".