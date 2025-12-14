Luis Rioja le da una buena noticia a Corberán para la Copa del Rey

El extremo del Valencia, ya recuperado de su gripe, se ha ejercitado con total normalidad y apunta a ser uno más para el cruce copero ante el Sporting de Gijón del próximo martes

Sin tiempo que perder pese a la derrota ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, la plantilla del Valencia ha vuelto al trabajo en Paterna menos de 24 horas después de jugar en Madrid para comenzar a preparar el partido de Copa del Rey frente al Sporting de Gijón, fijado para el próximo martes a las 21:00 horas en El Molinón. En la sesión de trabajo de este domingo Carlos Corberán ha recuperado a un hombre muy importante para el ataque che como es Luis Rioja. El extremo diestro del Valencia no pudo estar a disposición del técnico blanquinegro por culpa de una gripe que lo dejó fuera de juego, pero ya se ha recuperado y se ha ejercitado con total normalidad, por lo que todo hace indicar que estará a disposición de Corberán para el choque copero del martes. Como es habitual en el entrenamiento tras partido, los titulares han trabajado en el gimnasio completando una sesión de recuperación mientras que los suplentes y los que no jugaron saltaron al campo de entrenamiento, entre ellos el central Mouctar Diakhaby, que está ya tan solo a expensas de recibir el alta médica para poder entrar en una lista de convocados. En cuanto a Cömert, que tuvo que pedir el cambio ayer por calambres, ha trabajado con el fisioterapeuta para tratarse e intentar estar listo para el martes.

A quien madruga, Dios le ayuda

Para intentar esquivar la alarta roja que está activada en Valencia desde las 12:00 horas del mediodía de hoy, Carlos Corberán fijó la sesión de trabajo a las 10:00 horas de la mañana y así no perder un día de entrenamiento teniendo en cuenta que el calendario está muy apretado y poco más de 48 horas juegan un nuevo partido.

Así, Carlos Corberán se acogió al refrán castellano de 'A quien madruga, Dios le ayuda' para poder sumar una sesión más de trabajo en busca del pase a octavos de final de la Copa del Rey ante el Sporting de Gijón.

El Levante - Villarreal se aplaza por la alerta roja

El Levante-Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga EA Sports y que debía celebrarse este domingo a las 18:30 horas en el Ciutat de València, ha sido aplazado por la alerta roja decretada en Valencia desde las 12:00 horas.

La RFEF ha comunicado la decisión tomada este domingo por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en Valencia emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, solicitó el sábado por la tarde la suspensión del partido por el riesgo de fuertes lluvias y también lo ha solicitado a la RFEF el propio Levante este mismo domingo. En su escrito, la RFEF explica que concede “a ambos clubes y a la Liga Nacional de Fútbol Profesional un plazo de cinco días hábiles para que, de forma coordinada, propongan nueva fecha y hora para la celebración del encuentro suspendido”.