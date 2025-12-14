El Valencia se mete de lleno en el lío

A pesar de su buena imagen contra el Atlético de Madrid, el equipo que entrena Carlos Corberán ha salido muy perjudicado en esta jornada 16 de LaLiga ya que varios de sus rivales directos en la lucha por la permanencia en Primera división han logrado resultados positivos

El Valencia CF acabó con muy buenas sensaciones el partido contra el Atlético de Madrid a pesar de la derrota por 2-1, ya que el equipo que entrena Carlos Corberán sintió que pudo logrado un resultado positivo frente a uno de los aspirantes a ganar LaLiga. Esto da esperanzas de cara al futuro y a lo que resta de temporada, pero eso no hace que el Valencia CF no se haya metido de lleno en el lío del descenso a Segunda división lo cual es una amenaza muy real. Y es que la jornada 16 de LaLiga no ha sido nada propicia para el club valencianista.

El Valencia CF llegó al Estadio Metropolitano con una buena dinámica de resultados en LaLiga, 3 empates y 1 victoria en las últimas 4 jornadas, pero su racha se vio cortada lo que ha hecho, junto a los resultados de otros equipos, que el Valencia CF esté al borde del precipicio. El equipo que entrena Carlos Corberán sólo suma 15 puntos tras haber disputado un total de 16 jornadas y actualmente está igualado a puntuación con el Girona FC que es el primero de los clubes que descendería a Segunda división.

Una jornada 16 de LaLiga poco favorable para el Valencia CF

La situación clasificatoria en LaLiga del Valencia CF se ha visto agravada, además de por su derrota contra el Atlético de Madrid, por los buenos resultados que han logrado algunos de sus rivales por la permanencia en Primera división.

Para comenzar, el Girona FC ganó a la Real Sociedad en un duelo directo por la salvación por 1-2. Un resultado que no hace que el equipo catalán salga de los puestos de descenso a Segunda división. A continuación, el RCD Mallorca sumó una importante victoria contra el Elche CF por 3-1 que lo alejan un poco de las posiciones peligrosas.

El único resultado a favor del Valencia CF fue que CA Osasuna no pudo lograr puntuar en el terreno de juego del FC Barcelona, en donde perdió por 2-0, lo que hace que el equipo que entrena Alessio Lisci sólo sume 15 puntos en la clasificación de LaLiga, los mismos que el Valencia CF.

La reacción del Valencia CF debe llegar en los últimos tres partidos de la primera vuelta de LaLiga

De este modo, el Valencia CF debe ponerse manos a la obra y conseguir la reacción en las últimas tres jornadas de la primera vuelta de LaLiga en la que sin tener un calendario fácil, tampoco se enfrenta a rivales muy duros.

El Valencia CF se medirá en el próximo encuentro liguero, en Mestalla, al RCD Mallorca, un rival directo por la permanencia en Primera división en donde por tanto no debe fallar. A continuación, visitará al RC Celta y, finalmente, cerrará la primera mitad de la competición del torneo de la regularidad en casa contra el Elche CF.