Lucas Beltrán sobre el riesgo del Valencia: "Nos tenemos que preocupar"

La derrota del Valencia ante el Atlético de Madrid vuelve a colocar al club de Mestalla como claro candidato al descenso, empatando a puntos con el Girona

La derrota del Valencia en LaLiga ante el Atlético de Madrid vuelve a meter al equipo che en la parte baja de la clasificación, empatando a puntos con el Girona, que actualmente ostenta la posición decimoctava de la tabla clasificatoria. La única buena noticia para los valencianistas es que Lucas Beltrán, delantero argentino, se estrenó como goleador en LaLiga, aunque dejó de lado su protagonismo para subrayar la preocupación de la plantilla por la situación del equipo.

Lucas Beltrán: "Nos tenemos que preocupar"

El Valencia sigue en la zona baja de la clasificación, con 15 puntos, los mismos que tiene el Girona, equipo que, actualmente marca el descenso. La derrota ante el Atlético de Madrid vuelve a meter al equipo che en un lío que preocupa a la plantilla, tal y como ha desvelado Lucas Beltrán. “Siempre hay que ser optimista. A mí me tocó el partido pasado errar un gol y este sábado traté de enfocarme en este partido, fui optimista y pude convertir. Se trata de eso en la vida; siempre ser positivo, poner la cara cuando hay que ponerla y seguir mejorando, porque tenemos muchas cosas por mejorar”, explicó. “Queda mucho, nos tenemos que preocupar obviamente porque la clasificación es así, pero trabajando todos los días y siendo humildes podemos sacar al Valencia de esta posición. No la merecemos, pero los resultados son así”, dictaminó el delantero argentino.

Lucas Beltrán considera "injusta" la derrota del Valencia

Además, el delantero del Valencia, consideró “injusta” la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid (2-1) y expresó que su conjunto mereció “por lo menos un punto”, pero admitió que, tras el 1-1, se fueron “metiendo atrás inconscientemente” y eso les costó el gol en contra. “Me parece un poco injusto. El primer tiempo, el equipo lo hizo muy bien. Y después de que hicimos gol nos fuimos metiendo muy atrás inconscientemente, que, con un equipo como el Atlético de Madrid, con tanta calidad, te encuentra muy fácil las situaciones de gol. Es una pena, porque merecíamos por lo menos llevarnos un punto”, declaró a Dazn. “Creo que merecíamos al menos un punto, porque estábamos dominando el primer tiempo, en el que tuvimos mucho la posesión si bien no logramos dañar, pero la pelota era nuestra. En el segundo tiempo hicimos el gol y le dimos la pelota a ellos. Eso nos jugó en contra. Después, cuando quisimos ponernos a jugar de nuevo ya era muy tarde”, afirmó.