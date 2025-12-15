Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia, contra Peter Lim: "Es increíble ver como ha desaparecido el dinero de los fichajes"

El ex vicepresidente del Valencia denuncia que el dinero de los fichajes se ha perdido, acusando a Peter Lim. "Es increíble ver como ha desaparecido el dinero de los fichajes en increíbles comisiones de agentes", destaca

El Valencia vuelve a vivir momentos de mucha tensión por los últimos resultados cosechados por el equipo de Mestalla. La situación vuelve a ser límite en las oficinas del club che y las miradas vuelven a apuntar a un Peter Lim que ni está ni se le espera. Recientemente, el Valencia hará una Junta para reunir a los accionistas a la que no asistirá Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia, que carga contra Peter Lim al que acusa de haber hecho desaparecer el dinero de los fichajes.

El ex vicepresidente del Valencia ha aclarado que no acudirá a la Junta del Valencia y lo hará “para protestar contra el escudo político, mediático y judicial que ha conseguido tejer Peter Lim en Valencia". Miguel Zorío, además, ha denunciado que el dinero de los fichajes se ha perdido, acusando a Peter Lim. "Es increíble ver como ha desaparecido el dinero de los fichajes en increíbles comisiones de agentes, observar como los políticos de la ciudad se han saltado todas las reglas para beneficiar urbanísticamente al empresario singapurense, aguantar que algunos pseudo periodistas escriban a las órdenes de Solís, y ver con estupefacción como los responsables de la justicia valenciana cierran las puertas a investigaciones que deberían abrir ellos mismo de oficio", declara.

Zorío pide ayuda a la justicia para salvar al Valencia

Como último recurso, Zorío pide ayuda a la justicia para que intervenga en los planes de Peter Lim que están acabando con el Valencia. "Pido a la justicia valenciana, incluida la fiscalía, que entre en la gestión de Peter Lim de oficio, tal como ha hecho la fiscalía portuguesa. Además, tenemos ya una condena a Lim en 2021 por el TAS que demostró que Meriton había infringido la ley en los fichajes de Rodrigo y André Gomes", comienza diciendo acerca del tema. "Otros clubes más grandes que el Valencia CF (actualmente), han sido condenados por delitos urbanísticos (Real Madrid y Atlético de Madrid), y aquí el pleno del Ayuntamiento aprueba un pelotazo en contra del dictamen del letrado municipal, y en la Ciudad de la Justicia se lavan las manos", denuncia Miguel Zorío que duda con la compra de jugadores al Benfica. "Rodrigo Moreno, es vendido a Meriton Capital LTD por 30 millones (más 10 en variables) declarando el Benfica ingresos de 12.642.000 € y pagos a terceros de 17.358.000 €, cantidad esta, que en el caso de André Gomes es de 5.683.000 €. En Portugal se ve como delito y se investiga a Lim, y aquí, no pasa nada, nunca pasa nada", sentencia.