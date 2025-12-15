David Silva, muy crítico con la gestión de Peter Lim en el Valencia

El que fuera futbolista del club de Mestalla no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de la situación deportiva de la entidad la cual lleva años coqueteando con el descenso a Segunda división

La situación del Valencia CF preocupa no sólo a sus aficionados. También lo hace a algunos de sus ex jugadores que desde la barrera ven que el equipo de Mestalla corre el riesgo de bajar a Segunda división. La gestión de Peter Lim y Meriton es muy mala ya que han convertido al club valencianista en un equipo que lucha por la permanencia en Primera división cuando hasta no hace mucho luchaba por ganar títulos y era un participante habitual en la UEFA Champions League. Es por ello por lo que ex futbolistas como David Silva se muestran muy críticos con los actuales propietarios del club.

David Silva ha hablado de la actualidad deportiva del Valencia CF, en una extensa charla en el podcast del ex futbolista Mario Suárez, en donde no se ha mordido la lengua ya que ha criticado a Peter Lim y a Meriton por la gestión que está haciendo del club. "Lleva muchos años coqueteando con el descenso. Da pena, porque es un equipo grande. Seguro que tiene solución, ojalá cambie pronto, pero no es fácil. La afición se merece que el equipo mejore".

A pesar de todo, David Silva ve opciones de salir de la mala situación deportiva, pero la realidad es que el Valencia CF está en peligro de bajar a Segunda división. El equipo que entrena Carlos Corberán ha realizado un comienzo de temporada muy deficiente ya que solo ha sumado 15 puntos en las primeras 16 jornadas de LaLiga disputadas. Una puntuación escasa que hace que el club de Mestalla sea cuarto por la cola, estando empatado a puntos con el Girona FC que es el primero de los equipos que está en puestos de descenso a Segunda división. Es por ello que el Valencia CF está obligado a reaccionar en los siguientes encuentros ligueros si quiere dejar de estar en problemas.

David Silva, una voz autorizada para hablar sobre el Valencia CF

David Silva es una voz autorizada para hablar sobre el Valencia CF ya que el canario defendió la camiseta del club de Mestalla del año 2006 hasta el 2010.

David Silva disputó un total de 168 partidos oficiales con el Valencia CF en los que marcó 32 goles y dio 39 asistencias.

Ese gran nivel hizo que el Valencia CF lo consiguiera vender al Manchester City por cerca de 30 millones de euros lo que fue una buena cantidad de dinero para el club de Mestalla.