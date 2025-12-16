La lesión de Dimitrievski trastoca los planes de Corberán

El portero del Valencia CF tiene un problema muscular en uno de sus aductores lo que provocará que no juegue el partido de Copa del Rey contra el Sporting de Gijón. Dicho contratiempo hace que el equipo que entrena Carlos Corberán pierda a su guardameta titular en el torneo copero

El Valencia CF afronta este martes contra el Sporting de Gijón un partido de la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey muy importante ya que es una competición en la que el equipo quiere hacer un buen papel tal y como ha manifestado en las últimas horas Carlos Corberán, su entrenador. Un encuentro en el que no va a estar Stole Dimitrievski por culpa de una lesión que hace que los planes del director del Valencia CF se tengan que ver modificados. Ahora el técnico de Cheste tendrá que decidir si arriesga o no en la posición de portero o si se guarda las espaldas con Julen Agirrezabala.

Antes de jugarse el partido, Carlos Corberán ha señalado que el Valencia CF le da importancia a la Copa del Rey. "Cada partido, lo fue el del Atlético, lo será el del Mallorca. Cada partido que se juega es vital. El partido anterior es precioso, es un partido de Copa, una competición en la que el Valencia ha tenido y ha puesto una gran importancia en ella. La diferencia con respecto a LaLiga es clara: si pierdes, te eliminan". Lo que ocurre es que para este partido contra el Sporting de Gijón, el equipo de Mestalla no podrá contar con Stole Dimitrievski, quien fuera héroe en la anterior eliminatoria contra el Cartagena al parar un penalti en los minutos finales.

La lesión de Dimitrievski le aparta del Valencia CF hasta el año 2026

Stole Dimitrievski se ha lesionado en uno de sus aductores y tendrá que estar entre dos y tres semanas de baja. Esto quiere decir que el de Macedonia del Norte no va a poder jugar, al menos, hasta el año 2026.

Un varapalo para Dimitrievski que pierde la oportunidad de jugar ya que era y es el portero titular del Valencia CF en la Copa del Rey. Una ausencia que provoca que Carlos Corberán, entrenador del equipo blanquinegro, tenga que decidirse por un nuevo guardameta para el torneo copero.

Julen Agirrezabala o Cristian Rivero, contra el Sporting de Gijón

Con esta situación, el Valencia CF está ahora en la obligación de elegir a un nuevo portero para disputar la Copa del Rey. Lo normal es que el seleccionado por Carlos Corberán sea Julen Agirrezabala, habitual en LaLiga, que es el que da confianza al equipo.

Más arriesgada sería una apuesta por Cristian Rivero que es el tercer portero de la plantilla y que, a sus 27 años, apenas tiene experiencia en la élite, ya que sólo ha disputado 7 partidos, la temporada pasada, en el Albacete Balompié.