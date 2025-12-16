Cañizares aprueba el descenso del Valencia con una condición

El ex portero asegura que "si el Valencia desciende pero se va Peter Lim, es lo mejor que le puede pasar al club", pidiendo por activa y por pasiva la marcha del magnate singapurense

La situación del Valencia, actualmente, vuelve a ser muy negativa. El equipo de Carlos Corberán no está cumpliendo los objetivos y vuelve a coquetear con el descenso. La posibilidad de descender es real en el cuadro che, algo que aprobaría Cañizares con la condición de que Peter Lim abandone el Valencia. El ex portero, en Radio Marca, vuelve a ser muy crítico con la directiva del equipo valencianista y sigue pidiendo la dimisión de toda la cúpula del magnate singapurense.

Cañizares: "Si el Valencia desciende pero se va Peter Lim, es lo mejor que le puede pasar al club"

"Si el Valencia desciende pero se va Peter Lim, es lo mejor que le puede pasar al club", ha comenzado diciendo Cañizares que matiza sus palabras. "Corberán puede generar un impacto positivo a corto plazo, unir al vestuario, ajustar exigencias y competir mejor, pero a medio plazo no hay entrenador capaz de levantar esto", dictamina el ex portero que pide por activa y pasiva la marcha de Peter Lim, viendo con buenos ojos el descenso del Valencia si el singapurense sacas sus manos del equipo. "Si el Valencia desciende pero se va Peter Lim, es lo mejor que le puede pasar al club. El verdadero riesgo no es perder la categoría, sino perpetuar una gestión que considera podrida", señala. Para el ex meta, la suerte es que “siempre hay tres equipos peor gestionados”, pero justificó sus declaraciones en una amenaza: "De donde el Valencia no vuelve es de esta gestión”, mientras que de Segunda sí".

El Valencia celebra la junta general de accionista

Mientras tanto, El Valencia celebrará este miércoles su junta general de accionistas, en la que presentará sus cuentas de resultados, con un presupuesto de 102,17 millones sin prever beneficios ni pérdidas, en un acto en el que la entidad no ha confirmado la presencia física del presidente Kiat Lim. La junta de 2025, que se celebrará a partir de las 10 horas en Feria Valencia, llega después de que la de 2024 fuera suspendida por las protestas de accionistas y se pasara directamente a las votaciones de los puntos del día. Esta junta será la primera que viva como presidente el hijo de Peter Lim, que fue nombrado en este cargo del consejo de administración en marzo en sustitución de Layhoon Chan después de formar parte de él desde 2022. Se desconoce cómo será su participación, si será telemática o presencial, un aspecto por el que fue preguntado el técnico Carlos Corberán, que le restó importancia. “La forma de comunicarnos y hacer las cosas en el club no depende de la presencia física o no. La comunicación del CEO (Ron Gourlay) con la propiedad, mía con el CEO y mía con la estructura deportiva es diaria”, dijo.