La directiva del Valencia respalda a Carlos Corberán: "Debemos seguir apoyando a nuestro entrenador"

El Valencia respalda a su técnico Carlos Corberán en una Junta de Accionistas donde la crispación y el enfado de la afición vuelven a ser protagonistas

La Junta de Accionistas del Valencia ha arrancado con un comunicado de Kiat Lim para calmar las aguas. La tensión es elevada en el conjunto valencianista que sigue sin levantar cabeza, coqueteando, otra vez, con el descenso. La hinchada de Mestalla está cansada de la gestión de Peter Lim y de los resultados del equipo, llegando incluso a señalar a Carlos Corberán. El presidente del club ha querido mostrar al técnico che el apoyo de la directiva. "Debemos seguir apoyando a nuestro entrenador, Carlos Corberán, y a todos nuestros jugadores, que demuestran su compromiso con los valores del Valencia CF día a día", destaca Kiat Lim en su comunicado. Con sus palabras, Carlos Corberán sale reforzado en una temporada en la que sigue sin tocar con la tecla y dónde las 'guerras' internas están condicionando el resultado del cuadro valencianista.

En otro orden de cosa, Kiat Lim también ha repasado la actualidad del Valencia, hablando del Nuevo Mestalla y de los cambios de la estructura deportiva del club.

El Nuevo Mestalla

"Me gustaría comenzar con uno de los temas centrales de esta Junta General de Accionistas: la construcción del Nou Mestalla. Tras años de incertidumbre, me enorgullece decir que el proyecto avanza según lo previsto, con la finalización estimada para el verano de 2027. Este nuevo estadio no solo será el hogar de todos los valencianistas, sino también un activo estratégico para el Club, la ciudad y toda la Comunidad Valenciana. El Nou Mestalla actuará como motor económico, símbolo de modernidad y un espacio que nos permitirá crecer como institución, crear empleo y atraer inversión a nuestra región... El Nou Mestalla será clave para resolver el actual cuello de botella provocado por las normas del Fair Play Financiero y las limitaciones de ingresos. Por este motivo, solicitamos el pleno apoyo de nuestros aficionados y accionistas a este proyecto, ya que nos permitirá convertirnos en un Club más competitivo, sostenible y ambicioso"

Cambios en la estructura deportiva del Valencia

"En los últimos meses, hemos introducido cambios significativos en la estructura deportiva del Club. La llegada de Ron Gourlay es un claro ejemplo de nuestro compromiso con la profesionalización y la excelencia. Estamos reforzando la gestión deportiva, invirtiendo en el desarrollo del talento joven y buscando la máxima competitividad en todas las áreas. Sabemos que el camino por delante no es fácil, pero estamos convencidos de que estos cambios nos harán un Club más fuerte y mejor preparado para afrontar los retos futuros"