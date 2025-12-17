El técnico del Valencia, tras la victoria en la Copa del Rey, habla sobre la disponibilidad de Danjuma que no está descartado para el partido ante el Mallorca

El Valencia superó la prueba de la Copa del Rey ante el Sporting Gijón y avanza hasta la siguiente ronda con un triunfo balsámico en plena crisis valencianista. La victoria da alas al cuadro de Carlos Corberán que tuvo que volver a afrontar un partido sin Danjuma por los problemas que arrastra en el tobillo. Para el próximo duelo ante el Mallorca, Carlos Corberán no descarta a Danjuma. "A día de hoy no está descartado. Es una molestia en el tobillo que le impidió entrenar ayer. Mañana va a ser difícil; a ver si puede estar el día de antes y entrenar", destaca el entrenador del Valencia. El neerlandés es una pieza clave para el técnico valenciano desde que fichó este mercado de verano por el cuadro che. Además, Carlos Corberán ha celebrado la victoria y ha repasado en rueda de prensa los distintos hechos que ha protagonizado el equipo de Mestalla, desde Javi Guerra y el cambio de sistema hasta la vuelta de Diakhaby.

Los goles de Lucas Beltrán

"La tecla la dan los futbolistas. El trabajo con el futbolista no es por el tema del gol, sino de todo. En el club tenemos diferentes especialistas que nos ayudan. Beltrán es un chico que se entrega, que nos ayuda mucho y es una suerte tenerlo con nosotros".

El nuevo ritmo competitivo, su causante y Javi Guerra

"No sé si ha parecido que éramos cinco. La idea era que la línea fuera de cuatro. Era más un 1-4-4-2, lo que pasa es que la posición de sus laterales hacía que tuviéramos que vigilar a sus defensas y eso puede que pareciera que éramos cinco en defensa. Pero la idea es que fuéramos cuatro. Javi Guerra ha sido capaz de hacer acciones del nivel que tiene, ha jugado con sencillez, con claridad, y ha dado un paso adelante en su juego".

Las bajas del Valencia

"Fue más difícil el partido en el Metropolitano que el de hoy. Danjuma no pudo entrenar ayer por la molestia del tobillo y Dimitrievski por las molestias que venía arrastrando. Comert ya intuíamos que no iba a llegar. Tenemos menos de 72 horas para el siguiente partido"

La participación de Diakhaby

"Yo también lo he visto muy bien, es muy positiva la vuelta de Diakhaby. Cuando son más de diez semanas desde la lesión, va a necesitar más entrenamientos y partidos para llegar a su nivel".