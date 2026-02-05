Ernesto Valverde da la cara por Álex Padilla tras la cantada y habla sobre la elección de Jauregizar

El entrenador del Athletic Club se ha mostrado contento por la clasificación de su equipo a semifinales de la Copa del Rey tras superar al Valencia CF, entrando en profundidad en la actuación de algunos de sus futbolistas que han sido protagonistas del encuentro

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha atendido a los medios de comunicación después de la victoria de su equipo sobre el Valencia CF por 1-2 en los cuartos de final de la Copa del Rey. El técnico del conjunto rojiblanco ha analizado el encuentro copero, al mismo tiempo que ha dado su opinión acerca del error de Álex Padilla o la elección de Jauregizar en tirar el penalti.

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha comenzado analizando la victoria sobre el Valencia CF. "En la primera media hora hemos estado bien y les hemos creado ciertas dudas al Valencia, pero en el final del primer tiempo han estado mejor. En el segundo creo que hemos dominado y hemos empujado, aunque estábamos expuestos porque ellos tienen gente rápida. El partido estaba abierto y ellos también podían estar cerca del gol".

A continuación, el técnico del equipo vasco ha defendido a Álex Padilla quien cometió un grave error en el empate del Valencia CF que marcó Sadiq. "Estaba haciendo buen partido y una gran Copa. El balón se ha quedado un poco muerto. Padilla ha tenido esa desgracia pero luego se ha rehecho muy bien. Es mejor aprender si has ganado que con una derrota. En el penalti me ha sorprendido el fallo, pero también qué había pasado. Le he preguntado al cuarto árbitro en qué área había sido porque no había visto nada".

También ha aclarado un poco por qué el elegido en tirar el penalti ha sido Jauregizar. "Alguien lo habrá decidido. Suelo tener algo que ver en lo que ocurre en el campo. Lo ha fallado, pero teniendo en cuenta el historial que tenemos en los penaltis puede tirar cualquiera, que no los metemos todos".

Ernesto Valverde elogia a Iker Monreal

Ernesto Valverde también ha tenido elogios para Iker Monreal. "Le he visto muy bien. Era un partido comprometido para él y más con delanteros fuertes enfrente. No teníamos mucha más alternativa. Tenía que repartir los minutos entre Yuri y Laporte por prescripción médica y andábamos justos. No sabía cuándo iba a debutar Iker Monreal, pero sabía que lo iba a hacer. Es una gran noticia para el Athletic".

Mejoría de Iñaki Williams de cara a la recta final de temporada

Por otro lado, ha explicado cómo ha vivido el gol de la victoria de Iñaki Williams. "Cuando marcas al final y parece definitivo es un gran impulso anímico. Hemos tenido algo de fatalidad en el gol que hemos encajado, también ellos que han marcado en propia puerta. Es una gran alegría para nosotros y esperamos que también para nuestra gente".

Por último, Ernesto Valverde ha argumentado que espera que este gol sirva para que Iñaki Williams haga un gran final de temporada. "La temporada no está siendo fácil para nadie por todas las situaciones que se han dado. Los goles siempre vienen bien a los jugadores de delante y sobre todo al equipo porque nos urgen los resultados y que estos jugadores hagan números".