Umar Sadiq se estrena como titular en Mestalla: gol en propia meta, empate y gestos a la grada del Valencia

El futbolista nigeriano del Valencia se estrenó como titular en Mestalla ante el Athletic Club en una noche que jamás olvidará. Sadiq fue villano con un gol en propia, héroe al lograr el empate y sincero con la afición de Mestalla

El Valencia cayó en cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club por 1-2. En la última jugada del partido, la conexión de los Williams decantó la balanza hacia el lado rojiblanco después de que el Valencia lograse el empate pasada la media hora de juego. Los bilbaínos lograron abrir el marcador a través de Umar Sadiq, que debutó como titular en Mestalla con un gol en propia puerta, anotando el tanto del empate y dirigiéndose a la grada con gestos de disculpas tras un partido que será muy difícil de olvidar para el nigeriano.

Sadiq se convierte en el protagonista del Valencia en la Copa del Rey

Sadiq debutaba como titular en Mestalla, que llegaba ilusionada al choque de cuartos de final ante el Athletic Club. El nigeriano, por primera vez desde que fichó por el Valencia, partía en el once inicial de Corberán, que se decantó por el africano para hacer daño a la defensa rojiblanca. El plan no terminó de cuajar y la mala suerte se cebó con Sadiq que, a las primeras de cambio, abrió el marcador, pero para el Athletic Club. En un intento de despeje con la cabeza poco ortodoxo, el atacante del Valencia coló el balón en su propia portería para sorpresa de la afición, de sus compañeros y del propio Athletic Club que se encontró y no desaprovechó el regalo de Sadiq. A los diez minutos y tras algunos despropósitos sobre el terreno de juego 'made in Sadiq', el nigeriano vio recompensado su error anterior y anotó el gol del empate tras un error grosero de Álex Padilla, que le dejó el gol en bandeja al delantero del Valencia. Tras el gol, Sadiq se dirigió a la grada de Mestalla para pedirle perdón por el gol que se había anotado en su propia portería. La afición aceptó las disculpas y animó a Sadiq a seguir probando suerte sobre la portería del Athletic Club.

Carlos Corberán defiende a Umar Sadiq tras el gol en propia puerta

El gesto de Umar Sadiq con la grada de Mestalla fue, cuanto menos, llamativo y comentado en rueda de prensa por Carlos Corberán. "No he visto el gesto de Sadiq, no sé lo que ha hecho, pero bueno, entiendo que tenía ganas de marcar el gol", comenzó diciendo el entrenador del Valencia. "La primera acción empieza con un gol en propia puerta. Se le queda el dolor, pero nos ha aportado mucho trabajo", continua diciendo. "Un jugador, evidentemente, nunca quiere sufrir este tipo de acciones. Es doloroso para todos y el mensaje a la afición ha sido el agradecimiento por lo que nos ha dado hoy", sentencia Carlos Corberán acerca del partido de Umar Sadiq.