José Boto, director deportivo de Flamengo, sobre Vinicius: "Va a haber un momento en el que quiera volver"

El directivo brasileño, cuyo equipo se enfrentará en el día de hoy al PSG de Luis Enrique la final de la Copa Intercontinental de la FIFA, ha hablado sobre el posible deseo del jugador del Real Madrid de regresar a su exequipo

El futuro de Vinicius sigue siendo una asignatura pendiente en el Real Madrid y en el propio jugador. El brasileño tiene contrato hasta junio de 2027 y diferentes informaciones apuntan a que las reuniones por su renovación podrían trasladarse hasta la finalización del Mundial 2026. No obstante, el extremo del conjunto blanco, que viene de firmar una gran actuación ante el Alavés, ha sido protagonista por unas palabras de José Boto, director deportivo de Flamengo que asegura que el futbolista va a querer volver a su exequipo en alguna ocasión.

José Boto analiza el proyecto de Flamengo

De esta manera, José Boto, director deportivo de Flamengo, donde juega un Saúl que atizó en el día de ayer al Real Madrid, analizó el proyecto actual del club: "Lo más importante ya lo hemos hecho, conquistar la liga y la Libertadores. Ese era el objetivo. Ahora se trata de poner la guinda. La Intercontinental es tan importante para los fans como para el proyecto. Nos sirve para vernos en qué estado estamos comparándonos con los equipos top de Europa. El proyecto es transformar el mayor club de Sudamérica hacia una mentalidad parecida a la de los grandes clubes europeos. Cuando yo llegué, ya dije que, para mí, Flamengo, con el nombre y el presupuesto que tiene, podía pelear por algunos jugadores que están en Europa y que había que seducirlos para venir a Sudamérica. Eso es lo que intenté vender al presidente: vamos a romper la barrera. Antes se decía: ‘No lo vamos ni a intentar’. Creíamos que los grandes jugadores preferían jugar en el Nápoles, el Benfica o el Sporting de Portugal que en Flamengo".

Además, el director deportivo de Flamengo destacó su idea de cara al mercado de fichajes y lo que ofrece a los jugadores: "Queremos traer más jugadores brasileños que quieran y también otros en edad buena para pelear con los equipos europeos. Eso aumenta el nivel de nuestro equipo. Si traes a Saúl o Samu Lino, que tienen clubes interesados detrás, que en el algún caso no tienen ligación alguna con Brasil, consigues abrir el mercado, porque otros futbolistas les preguntan y les hablan maravillas. Un proyecto para ganar títulos. Ofrece una ilusión y una manera de vivir el fútbol muy diferente. Más pura. Eso es difícil de tener en Europa. Luego, las condiciones que tienes en el Madrid, en el Benfica o la Juventus, te las ofrece también Flamengo en cuanto a medicina o entrenamiento".

José Boto y la posible vuelta de Vinicius a Flamengo

Por otro lado, José Boto comentó la posible vuelta de Vinicius, con una salida del Real Madrid que sigue siendo una opción a día de hoy, a Brasil: "La gente que pasa por Flamengo tiene un amor y una pasión para siempre. Va a haber un momento en el que quiera volver. Eso seguro".

Por último, el directivo de Flamengo valoró la figura de Filipe Luis al frente del banquillo: "He trabajado con muchos entrenadores nuevos y a él lo comparo con De Zerbi, al que tuve en el Shakhtar. Es una especie de enfermo de lo suyo. Trabaja 24 horas analizando a rivales y a su equipo. Después de otro año aquí, él estará listo para Europa. Es importante retenerlo en este porque toda la estructura está hecha con él. Tenemos una forma de jugar muy de autor y eso es gracias a él. Si se va, es difícil que continuemos igual. Además, un año extra en Flamengo será muy bueno para su carrera futura".