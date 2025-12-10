Mijatovic, sobre la renovación de Vinicius: "Se han ido muchos grandes futbolistas y el Real Madrid ha seguido ganando"

El exfutbolista ha hablado del momento que atraviesa Xabi Alonso en el banquillo merengue, además de uno de los temas que más noticia provoca como es la firma por un nuevo acuerdo del '7' del conjunto blanco, ya que el actual pone punto final en 2027

La renovación de Vinicius sigue siendo un tema pendiente en el Real Madrid. El jugador brasileño, que es seguido de cerca por equipos de la Premier League dadas las dudas por su nueva firma, no ha cerrado aún el acuerdo con el club blanco para continuar en Chamartín más allá de 2027. Por ello, exfutbolistas como Mijatovic han querido 'mojarse' sobre si la entidad merengue debería prologan el contrato del '7', muy discutido esta temporada por la eficacia de cara a puerta. Además, el goleador en la 'novena' Copa de Europa ha valorado a Xabi Alonso y su momento en el banquillo.

Mijatovic explica cómo ve a Xabi Alonso

De esta manera, Mijatovic concedió una entrevista al Diario Marca para explicar, en primer lugar, el momento del Real Madrid, sobre todo con problemas tras la derrota ante el Celta: "Yo siempre soy optimista y cuando hay una situación más o menos así, un poco turbulenta, en un club grande como Real Madrid siempre veo el vaso no medio lleno, un poquito más. El Real Madrid es el único club del mundo con tanta presión que siempre tienes que ganar y no sólo ganar, sino ver la forma en que ganas. Y eso sí que es complicado, sobre todo para los jugadores, para los principales protagonistas. Y luego para los entrenadores, evidentemente. Venimos de una época donde se ha conseguido algo que difícilmente podíamos imaginar. Muchas Champions, el Madrid siempre arriba y ahora ha llegado a un nuevo entrenador y hay que darle tiempo. Xabi Alonso es un gran entrenador, sabe lo que quiere. El Madrid ha arrancado así, así, pero estoy convencido de que este proyecto va a funcionar, lo tengo clarísimo".

Por otro lado, Mijatovic ha seguido afirmando, sobre Xabi Alonso, que se mantiene optimista de cara al encuentro de esta noche contra el Manchester City, que confía "en él porque sé cómo trabaja y tengo mucha información de todo. Además ha sido un gran jugador con mucha personalidad, mucho carácter. Y es un entrenador que sabe lo que quiere, que es lo más importante. Ahora, en los clubes importantes y el Madrid es el más importante, siempre dependes del resultado. Pero hay que confiar en él".

Mijatovic se 'moja' con la renovación de Vinicius

Mijatovic también ha sido preguntado si él renovaría a Vinicius en el Real Madrid: "No me gusta hablar de qué haría yo, porque eso ya condiciona a mis amigos que están trabajando ahí. Porque José Ángel Sánchez es amigo mío, Florentino Pérez es uno de los mejores presidentes en la historia del club. Yo creo que es un excelente futbolista, que en los partidos importantes siempre ha estado marcando goles en las finales de Champions , pero también hay que decir que su comportamiento, su manera de hacer algunas cosas, no son buenos. Y eso hay que decirlo".

Sobre ello, Mijatovic zanjó reafirmando en que Vinicius es "un grandísimo futbolista que tiene tranquilizar un poquito su carácter, su manera de actuar y si no puede hacerlo pues llegar a un acuerdo. Renovarle o no ya es cuestión del club, pero yo creo que el Madrid no aguanta a ningún jugador que no esté contento y ningún jugador que no esté contento y en el Madrid puede rendir bien. Así que es muy fácil, o continuamos arreglando las cosas o nos separamos y no pasa nada. Se han ido muchos grandes futbolistas y el Real Madrid ha seguido ganando.