Problemas en la renovación de Vinícius: conflictos con Xabi Alonso y un salario desmesurado para el Madrid

El Real Madrid intenta gestionar la compleja situación generada por la relación deteriorada entre Vinícius y Xabi Alonso. El brasileño ha informado que no renovará su contrato si la tensión con el entrenador continúa, un problema que se arrastra desde la pretemporada. Además, el delantero exige un salario de primer nivel, que el club blanco no está dispuesto a aceptar

El liderazgo del Real Madrid en la Liga no ha logrado apagar las señales de preocupación que llegan desde el vestuario. La relación entre Vinícius y Xabi Alonso atraviesa uno de sus momentos más delicados, hasta el punto de que, según ha informado The Athletic, el atacante brasileño ha comunicado al club que no tiene intención de renovar su contrato mientras persista la tensión con el técnico. Su vínculo actual finaliza en 2027, pero el choque con el entrenador ha reactivado un escenario de conflicto que el club intenta contener.

La publicación estadounidense detalla que el mensaje de Vinícius se transmitió directamente a Florentino Pérez en una reunión ‘cara a cara’ a finales de octubre. Tres fuentes consultadas por el medio corroboran la existencia del encuentro, pese a que la entidad madridista habría intentado restarle importancia. La conversación tuvo lugar después del Clásico del 26 de octubre, cuando el jugador fue sustituido en el minuto 72 y abandonó el campo gritando: “Siempre yo, me voy del equipo, es mejor si me voy”. Días más tarde ofreció disculpas al presidente y al vestuario, aunque en su comunicado público omitió deliberadamente mencionar a Xabi Alonso.

Un conflicto que viene de lejos

El origen de la tensión se remonta a la pasada pretemporada, especialmente a la dura derrota frente al PSG en el Mundial de Clubes por 4 a 0. En aquel encuentro, Alonso tenía previsto dejar a Vinícius en el banquillo, pero la lesión de Trent le obligó a alinearlo fuera de su posición habitual, en la banda derecha. Desde entonces, el brasileño ha dejado de ser un fijo indiscutible, una circunstancia reflejada en un dato significativo: solo ha completado cinco de los diecisiete partidos del curso.

El caso ha ido adquiriendo peso dentro del club, donde las negociaciones para renovar el contrato del jugador se encuentran completamente bloqueadas. Aunque las conversaciones se iniciaron en enero, el progreso es nulo y las diferencias entre ambas partes se han acentuado. El cuerpo técnico insiste públicamente en que sus decisiones responden únicamente a rotaciones, pero el entorno del futbolista considera que la relación personal influye directamente en su rol actual.

Las negociaciones salariales, otro obstáculo

El desacuerdo económico también ha complicado el proceso. Tras firmar su último contrato en 2022, Vinícius percibe una cifra cercana a los 18 millones de euros netos anuales, que podrían alcanzar los 22 mediante primas. Pese a ello, sus representantes han exigido un nuevo acuerdo que ronde los 30 millones por temporada, incluyendo una prima de renovación y variables por rendimiento. El Real Madrid, según la misma información, ofreció 20 millones, oferta que fue rechazada.

Esta propuesta supondría una de las cifras más elevadas de la historia del club y rompería su política habitual, ya que la entidad no concede primas de renovación a jugadores con contrato en vigor. En junio, el brasileño entrará en su último año de contrato y, seis meses más tarde, quedará libre para negociar con otros equipos de cara a salir sin coste en 2027.

Florentino Pérez es partidario de llegar a un acuerdo, consciente del impacto deportivo y económico que tendría la salida del jugador. Sin embargo, también conoce las implicaciones que tendría satisfacer todas sus demandas dentro del proyecto que debía consolidar Xabi Alonso. La posibilidad de reconducir la situación pasa por un acercamiento entre entrenador y futbolista, un escenario que, de momento, parece distante.