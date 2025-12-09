Álvaro Benito destaca un gran problema en el Real Madrid: "Si no se le pone solución, cualquier equipo con nivel te va a dominar"

El exfutbolista analizó al conjunto de Xabi Alonso tras la derrota ante el Celta y la complicada situación por la que está pasando el equipo en estos momento de la temporada, destacando claves para encontrar la solución como los desajustes y los "espacios sin cubrir" que se aprecian en los partidos

El momento de forma del Real Madrid está provocando diferentes tipos de opiniones, sobre Xabi Alonso y el juego del conjunto blanco. De esta manera, Álvaro Benito, comentarista y exfutbolista, ha valorado al equipo merengue tras la derrota ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu el pasado domingo. En este sentido, el 'pinchazo' contra el equipo de Giráldez se suma al del encuentro contra el Girona, Elche y Rayo Vallecano, donde el club madridista no puso pasar el empate, lo que ha provocado que el Barcelona sea aún más líder de LaLiga.

Álvaro Benito, muy claro sobre el equipo de Xabi Alonso

En este sentido, Álvaro Benito analizó en El Día Después de Movistar+ el momento del Real Madrid y centrado en los problemas en su juego: “El equipo está muy lejos a nivel de alma, corazón y garra. Hay mucho espacio y el resto poco pueden hacer cuando las piezas de arriba no orientan la presión. Hay mucho espacio que cubrir y muchos desajustes. Si no se le pone solución, cualquier equipo con nivel te va a dominar, te va a hacer ocasiones, te va a poner las cosas difíciles, te va a impedir robar con todo lo que esto implica, que es no ganar todos los partidos que debes ganar por el nivel de tus jugadores. Las sensaciones son malas y no veo por dónde se puede agarrar el volante”. Por ello, el conjunto de Xabi Alonso, que destaca un equipo "unido" en la rueda de prensa previa al partido del Manchester City de mañana, viene de firmar dos derrotas, tres empates y dos victorias, ante Olympiacos y Athletic Club, en el último mes, quedando muy señalado.

De esta manera, el encuentro ante los de Guardiola en el Santiago Bernabéu podría suponer una 'final' de cara al futuro del tolosarra. Además, entre esos partidos citados anteriormente, el Real Madrid se quedó sin ver puerta en tres de ellos, contra el Liverpool, Rayo Vallecano y Celta de Vigo, donde los de Xabi Alonso curiosamente no consiguieron la victoria. De la misma manera, la gran diferencia de goles a favor en LaLiga con respecto al Barcelona es llamativa, firmando 32 los merengues y 47 el conjunto de Hansi Flick. No obstante, el equipo blanco lleva cinco menos tantos en contra a diferencia de los azulgranas, siendo el segundo menos goleado junto con el Atlético de Madrid, por lo que la defensa, que está en cuadros ahora mismo en la plantilla, parte con cierta más ventaja en el análisis.

El partido contra el Manchester City, una 'final' de diciembre

Sin entrar mucho en detalle, Xabi Alonso afirmaba en la rueda de prensa previa al duelo contra el Manchester City que están "mentalizados para afrontar lo que nos toca. Todos están convencidos de que podemos ganar mañana. Tenemos que jugar con buen ritmo, intensidad. Y de eso no hay duda". Por ello, el Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu tras perder ante el Celta el pasado domingo, por lo que el partido frente a los de Guardiola servirá para comprobar la reacción de los jugadores y para dar un golpe sobre la mesa.