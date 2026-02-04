Arabia Saudí vuelve a la carga por Vinícius: el PIF mantiene vivo su gran sueño

El nombre de Vinícius Júnior vuelve a colocarse en el centro del tablero del fútbol saudí. Tras el fichaje de Karim Benzema por el Al-Hilal, los dirigentes de la Saudi Pro League no esconden que el extremo del Real Madrid sigue siendo uno de los grandes objetivos estratégicos del proyecto impulsado por el Fondo de Inversión Pública saudí

El terremoto provocado por la llegada de Karim Benzema al Al-Hilal ha reactivado viejos anhelos en Arabia Saudí. Más allá del impacto deportivo y mediático del francés, el movimiento ha servido para confirmar que el proyecto saudí no se detiene en estrellas veteranas. El gran sueño sigue siendo Vinícius Júnior, uno de los futbolistas más determinantes del fútbol mundial y pilar del Real Madrid.

Así lo reconoció Esteve Calzada, CEO español del Al-Hilal, en declaraciones a la Cadena SER. Aunque negó contactos directos con el jugador, dejó una frase reveladora sobre la hoja de ruta saudí: “En nuestro caso no hay conversaciones, pero el CEO de la liga saudí, cada vez que se le pregunta, dice que si Vinícius está disponible, lo va a intentar traer”.

No es la primera vez que el nombre del brasileño aparece ligado a Arabia. En los últimos años, tanto el jugador como el Real Madrid han rechazado propuestas económicas descomunales, siempre con la idea de seguir construyendo su legado en Europa. Sin embargo, el contexto empieza a cambiar: Vinícius entra en la recta final de su contrato, que expira en 2027, y el Fondo de Inversión Pública, PIF, no pierde de vista ninguna oportunidad de mercado.

El efecto Benzema y el poder del PIF

El fichaje de Benzema por el Al-Hilal, procedente del Al-Ittihad, ha tenido consecuencias que van más allá del terreno de juego. El movimiento ha evidenciado la capacidad del Public Investment Fund para redirigir recursos dentro de los clubes que controla, algo que incluso ha generado tensiones internas, como el enfado público de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

Desde el Al-Hilal defienden el modelo. Calzada explicó que el proyecto no se limita a fichajes puntuales: “Hemos apostado por talento joven más allá de Karim. Queremos pelear por todos los títulos, no nos conformamos con menos”.

En ese contexto, Vinícius encaja como ninguna otra estrella: joven, mediático, decisivo y con impacto global. Arabia no solo busca rendimiento deportivo, sino iconos capaces de consolidar su liga como una alternativa real a Europa.

Competencia inesperada y escenario abierto

Mientras Arabia observa, desde Brasil también se lanzan mensajes. Flamengo, club en el que se formó Vinícius, ha deslizado públicamente la posibilidad de un regreso futuro. Su director deportivo, José Boto, dejó claro que todo dependería de la voluntad del jugador: “La puerta siempre está abierta para Vini. Solo se puede luchar por este tipo de jugadores cuando realmente quieren venir”.

A día de hoy, el escenario es claro: Vinícius sigue comprometido con el Real Madrid, pero su situación contractual y el músculo financiero saudí mantienen el debate abierto. Arabia no tiene prisa. El objetivo es estratégico y a largo plazo.

Un pulso que continuará

El mensaje desde Oriente Medio es inequívoco: si Vinícius alguna vez abre la puerta a salir de Europa, Arabia Saudí estará preparada. El PIF, la Saudi Pro League y clubes como el Al-Hilal no esconden su ambición de convertir al brasileño en el próximo gran símbolo de su proyecto global.

Por ahora, no hay negociación formal. Pero en el fútbol saudí, los sueños rara vez se abandonan. Y el de Vinícius sigue muy vivo, más aún cuando las negociaciones para su renovación llevan estancadas varias semanas.