José Boto, director deportivo de Flamengo, abre la puerta al fichaje de Vinicius: "Su contrato está a punto de terminar"

El extremo del Real Madrid, que tiene firmado un contrato hasta 2027, sigue pendiente de cerrar su futuro con el conjunto blanco, de la misma manera que la dirección deportiva espera que el jugador acepte la oferta de renovación

El futuro de Vinicius sigue siendo una incógnita. Por el momento, el jugador brasileño tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027, pero sigue sin aceptar la oferta de renovación del club, lo que provoca que se mantenga la incertidumbre en torno a la entidad merengue. En este sentido, el Flamengo, su exequipo, no pierde la oportunidad de abrir la puerta al fichaje del extremo de 25 años, que viene de recibir tarjeta amarilla en el duelo ante el Rayo Vallecano. De esta manera, José Boto, director deportivo, ha sido muy claro con el futbolista.

El Real Madrid y Arbeloa, contento con Vinicius

Arbeloa, por su parte, se deshizo en elogios hacia Vinicius tras el encuentro ante el Rayo Vallecano, donde abrió el marcador en el minuto 15: "Cuando hay un jugador como Vinicius, los rivales saben el peligro que tiene y generan muchas ayudas para pararle. Ha hecho un gran gol. En la segunda parte, en los momentos más difíciles, ha conseguido encarar, generar algunas situaciones de ventaja. Y evidentemente estoy muy contento con su esfuerzo y la mentalidad que ha vuelto a tener". En este sentido, el técnico del Real Madrid ha sido tajante en sus decisiones con el brasileño, ya que ha apostado por su titularidad en los seis partidos que lleva al frente del cargo, consciente de la importancia que supone tener a un jugador de sus características en el terreno de juego.

Por otro lado, mientras la renovación de Vinicius con el Real Madrid sigue pendiente, el Flamengo no se olvida de su exfutbolista. De esta manera, José Boto, director deportivo del conjunto brasileño, se mostró sincero con la posibilidad de firmar el regreso del extremo: "Su contrato está a punto de terminar, me envió un bonito regalo, una camiseta autografiada. Solo se puede luchar por este tipo de jugadores cuando realmente quieren venir. Depende más de Vini que de nosotros. La puerta siempre está abierta para Vini. Por último, el directivo concluyó reafirmándose: "El contrato está a punto de terminar, no tendremos que pagar nada al Real Madrid".

Vinicius, con un comienzo de 2026 muy diferente

Vinicius ha comenzado el año muy diferente a sus sensaciones en la primera parte de la temporada. En este sentido, el jugador del Real Madrid ha logrado cinco goles en lo que llevamos de 2026, incluyendo un hat-trick en el Mónaco. Además, cuenta con la confianza absoluta de Arbeloa, lo que le ha podido provocar un cambio en su juego. Sin embargo, cada vez resta menos para que acabe la temporada, con un futuro muy impredecible en el ex del Flamengo, que sigue dando largas a su oferta de renovación con el conjunto blanco. Todo ello podría depender de los éxitos que consiga el club en lo que resta de campaña, con LaLiga EA Sports y UEFA Champions League como únicas competiciones en la que siguen vivos los merengues.