Trent se acerca a su regreso y da aire a un mermado Real Madrid antes de Mestalla

El Real Madrid recibió una noticia clave en la antesala de la jornada 23 de LaLiga. Trent apunta a volver a una convocatoria tras superar la fase decisiva de su recuperación y podría reaparecer este domingo ante el Valencia CF, un regreso que permitiría al conjunto blanco recuperar equilibrio táctico en un tramo delicado del campeonato

La posible vuelta de Trent a la convocatoria del Real Madrid supone mucho más que una simple alta médica. Con el inglés disponible, Álvaro Arbeloa podría dejar de utilizar a Federico Valverde como lateral derecho de emergencia, una solución que el uruguayo asumió con compromiso, pero que lo alejaba de su posición natural en el centro del campo.

El ex del Liverpool aporta profundidad, precisión en la salida de balón y una amenaza constante por la banda derecha, cualidades que el Real Madrid ha echado en falta durante su ausencia. En Valdebebas hay optimismo y se considera muy probable que, al menos, pueda sumar minutos en Mestalla, durante la visita blanca al Valencia en la jornada 23 de LaLiga.

Rüdiger también gana opciones; Mendy, en duda

El inglés no es el único nombre propio en la lista de posibles regresos. Antonio Rüdiger trabaja con normalidad junto al grupo y es otro de los futbolistas con más opciones de reaparecer. Su presencia reforzaría una zaga castigada por las lesiones, aportando liderazgo y contundencia en el eje defensivo.

El tercer caso es el de Ferland Mendy. El lateral izquierdo francés progresa adecuadamente, pero el cuerpo técnico mantiene la cautela. Su inclusión en la convocatoria dependerá de las sensaciones en los entrenamientos previos y, de entrar, no se descarta que lo haga con minutos limitados.

Una defensa en reconstrucción

Las posibles altas llegan en un momento especialmente sensible para la retaguardia blanca. Siguen fuera Jude Bellingham y Éder Militão, mientras que Vinícius Júnior será baja por sanción. A ello se suman molestias recurrentes y la falta de continuidad en algunas piezas jóvenes, lo que ha generado cierta inestabilidad defensiva en las últimas jornadas.

Recuperar efectivos como Rüdiger y Trent permitiría al Real Madrid recomponer su estructura atrás y ganar fiabilidad en un escenario siempre exigente como Mestalla, más aún con el liderato, marcado por el Barcelona, a tan solo 1 punto.

Desde el punto de vista táctico, el regreso de Trent Alexander-Arnold tendría una consecuencia inmediata: Federico Valverde podría volver al centro del campo, donde su despliegue físico, llegada y capacidad para equilibrar al equipo resultan fundamentales. Para el Valencia, eso supondría un reto añadido en la lucha por el control del partido.

Mestalla, examen de alto voltaje

El duelo se disputará este domingo 8 de febrero a partir de las 21.00 horas en Mestalla, uno de los estadios más exigentes del campeonato. El Valencia recibe a un Real Madrid con bajas importantes, pero también con la expectativa de recuperar a dos o incluso tres futbolistas clave.

Si se confirman las previsiones, Arbeloa podría contar con auténticos 'fichajes' internos para un partido marcado en rojo en el calendario. La evolución de Trent, Rüdiger y Mendy en los próximos días será determinante para saber si sus regresos se producen ya, o si por el contrario, el técnico salmantino deberá esperar una semana más, mientras ve como la enfermería, más que vaciarse, sigue llenándose.