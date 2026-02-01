El parte médico del Real Madrid confirma los pronósticos con la lesión de Bellingham: tiempo y partidos de baja

El centrocampista inglés tuvo que abandonar el terreno de juego, durante el encuentro contra el Rayo Vallecano en el Bernabéu, en el minuto 10 al sentir un pinchazo en la zona del aductor, por lo que estará de baja en torno a un mes

El Real Madrid se llevó una victoria agónica del Bernabéu de su partido ante el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Pese a los tres puntos que lograron, finalmente, los de Arbeloa, el choque dejó una mala noticia para el conjunto blanco, que fue la lesión de Jude Bellingham. El centrocampista inglés tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 10, al notar un pinchazo que requirió rápidamente la entrada de las asistencias médicas. Tras ello, se ha confirmado el percance que ha sufrido el internacional con Inglaterra.

Jude Bellingham, pieza clave en el Real Madrid de Arbeloa

Jude Bellingham cuenta con la confianza de Arbeloa, tal y como lo refleja el técnico en cada encuentro del Real Madrid desde su llegada. El centrocampista de 22 años, que no viajó a Albacete por unos problemas musculares, ha jugado los 90 minutos en los encuentros contra el Levante, Mónaco, Villarreal y Benfica, donde el conjunto blanco ha registrado tres victorias y una derrota. Además, el internacional con Inglaterra vio puerta en la contundente goleada ante el club francés, en el duelo de la UEFA Champions League. De esta manera, el inglés se ha mantenido en el once donde le ha solido acompañar Tchouameni, uno de los más destacados esta temporada en el equipo merengue. Por ello, el exjugador del Borussia Dortmund volvió a ser de la partida en el choque de hoy ante el Rayo Vallecano, donde el Bernabéu volvió a recibir con pitos a su equipo tras la dura derrota ante el equipo de Mourinho, que les dejó fuera de los ocho primeros clasificados de la tabla de la Copa de Europa.

Sin embargo, Jude Bellingham tuvo que pedir el cambio en el minuto 10 del encuentro ante el Rayo Vallecano, en el momento que notó un pinchazo en la zona del aductor. Tras ello, Arbeloa comunicó cómo llegaba el futbolista del Real Madrid: "Jude venía en perfectas condiciones para jugar el partido y viniendo de hacer grandes esfuerzos en todos los partidos que ha jugado desde que estoy hoy aquí y, evidentemente, es una baja muy importante, pero para eso tengo una gran plantilla. Como he dicho siempre, una plantilla extraordinaria, que no se olvida nadie, que hay aquí yo creo que 17 jugadores, 17, no está mal el número, que han sido campeones de Europa hace un año y medio y con ellos vamos a sacar adelante las bajas que tengamos por delante".

Parte m��dico de la lesión de Bellingham

De esta manera, el Real Madrid ha comunicado, horas después del choque ante el Rayo, la lesión de Bellingham: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución". En este sentido, el Diario Marca ha informado que el futbolista de 22 años podría estar de baja en torno a un mes, siendo un duro palo para el jugador y la propia plantilla de cara a los próximos partidos.

Por ello, Jude Bellingham será baja para visitar al Valencia el próximo fin de semana, en el encuentro que se disputará en Mestalla. Además, el inglés no podrá entrar en la convocatoria para recibir a la Real Sociedad, el sábado 14 de febrero a las 21:00. Por otro lado, el ex del Borussia Dortmund apunta a quedarse fuera también para los choques ante el Benfica y Osasuna, del 17 y 22 del mismo mes. Por último, el centrocampista de 22 años se quedaría fuera de la vuelta de playoff de la Champions League, en el regreso de Mourinho al Bernabéu el 25 de febrero.