Iñigo Pérez no tiene dudas: "Once contra once hemos sido mejores que el Real Madrid"

Lejos de quejarse por el largo tiempo añadido o poner alguna excusa por el cruel final, el técnico franjirrojo fue autocrítico y cree que sus jugadores pecaron de "exceso de temor" al no aprovechar las ocasiones de las que dispusieron para incluso llevarse la victoria

El Rayo Vallecano tuvo contra las cuerdas al Real Madrid con un planteamiento valiente que incluso le llevó a rozar el segundo gol tras ponerse el empate en el marcador al inicio de la segunda mitad. Pero la roja directa a Pathé Ciss en el 81' le obligó a dar un paso atrás y su resistencia solo saltó por los aires merced a un penalti de Mendy sobre Brahim que Mbappé transformó en un larguísimo descuento en el que también fue expulsado por doble amarilla Chavarría.

Tras el choque, Iñigo Pérez, entrenador franjirrojo, lamentó la derrota sobre todo por la forma en que se produjo, alabando pese a todo la actuación de sus jugadores. "Hemos hecho muchas cosas bien, muchas cosas excelentes, pero la realidad es que hemos perdido. No tengo que hacer malabares porque no soy el típico entrenador que porque me hayan hecho un gol en el tiempo añadido cambia el discurso", explicó.

"Estoy muy dolido porque hemos perdido. Once contra once creo que hemos sido superiores pero nos ha faltado determinación y querer. Entiendo que impone la camiseta del Real Madrid en esos metros finales pero en el resto de metros hemos sido superiores", añadió el técnico navarro, que, "sin paños calientes", admitió que "la realidad es que se ha perdido".

"Creo que en tres o cuatro partidos podemos exigir más y eso es lo que pienso. Hay que mejorar y pensar en volver para ganar. Todo lo que no sea esa mentalidad es mediocridad y yo detesto la mediocridad. Hemos tenido ocasiones para dañar al rival y no lo hemos hecho. Hay que mejorar", subrayó.

Asegura que los blancos "detectan el miedo"

"El Real Madrid, aunque defienda mal, puede imponer la camiseta y eso es lo que les he dicho a los jugadores. Ellos detectan eso, huelen el miedo, y es lo que les he dicho en el vestuario. La idea era quitarse ese sentimiento para desinhibirse. Han pecado de exceso de temor. Les he dicho que con unas pautas tácticas había que soltar el freno porque podíamos estar cerca de la victoria sabiendo que aún así nos podían hacer daño. Hemos vivido las fases psicológicas esperadas, planeadas, pero tienes que saber que existen. Aquí hay que quitarse el temor si quieres ganar", insistió en su autocrítico discurso Iñigo Pérez, que habló sobre los nueve minutos de tiempo añadido en los que se resolvió el encuentro.

"Esperaba un alargue extenso pero veía el equipo bastante bien defendiendo los balones y con el rival sin sensación de hacernos daño, no como en otros sitios, como en el Metropolitano con el Atlético. Hoy estaba un poco sereno aún a sabiendas de que con tanta aglomeración, tanto centro, podía pasar lo que pasó", señaló.

Sin "respuestas" ante el peligro del descenso

Con esta derrota, el Rayo Vallecano podría acabar la jornada en puestos de descenso y su técnico aseguró no entender el por qué se han visto abocados a esta situación. Esta situación me preocupa de manera acuciante. Hemos estado a un nivel muy alto pero estamos muy atrás en la tabla. Tenemos que incidir en esto para mejorar aunque no encuentro respuestas claras para intentar salir de esta situación", manifestó.

La expulsión de Pathé Ciss

Por último, Iñigo Pérez habló sobre la expulsión de Pathé Ciss tras una falta sobre Dani Ceballos que dejó a su equipo con diez en el momento clave del partido. "Es vital para nosotros. El exceso de energía, generosidad, identidad, te lleva a este tipo de situaciones. Yo prefiero que sea expulsado por esto que por otras cosas. Esto no me genera consuelo", concluyó.