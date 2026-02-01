El Alavés aprieta en el mercado y elige a Nteka como opción para reforzar el ataque

Con el mercado invernal entrando en sus horas finales, el Deportivo Alavés ha ganado capacidad de maniobra tras varias salidas clave y valora la cesión de Randy Nteka, delantero del Rayo Vallecano. El movimiento, aún abierto, encaja en la idea de añadir músculo y versatilidad a la vanguardia de Eduardo Coudet

El Rayo Vallecano afronta horas decisivas en el mercado de invierno y una de las incógnitas gira en torno al futuro de Randy Nteka. El atacante francoangoleño, de 28 años, cuenta con opciones reales de cambiar de aires en este segundo tramo de la temporada, en un contexto en el que su protagonismo ha sido irregular y las lesiones han condicionado su continuidad.

Según ha informado el periodista Matteo Moretto, el Deportivo Alavés ha puesto su nombre sobre la mesa como una alternativa para dar un salto de calidad a su parcela ofensiva. La operación, en caso de concretarse, se plantea en forma de cesión, aunque la decisión final dependerá del club franjirrojo.

Un mercado que empieza a desbloquearse en Vitoria

Durante buena parte del mes de enero, el Alavés ha trabajado con un margen muy limitado. La falta de salidas impedía cualquier incorporación y obligaba a priorizar el equilibrio económico antes que el refuerzo deportivo. Sin embargo, el escenario ha cambiado en las últimas horas.

La cesión de Moussa Diarra al Anderlecht ha liberado una ficha importante, a la que se suma el préstamo de Nikola Maras al Mirandés. Más compleja es la situación de Mariano Díaz, que no entra en los planes de Eduardo Coudet, pero cuya salida no está resuelta.

La operación que ha terminado de dar oxígeno al club ha sido la venta de Carlos Vicente al Birmingham City por una cifra cercana a los diez millones de euros. Un traspaso doloroso en lo deportivo, pero clave para acudir al mercado con argumentos financieros sólidos.

Primer refuerzo cerrado y más nombres sobre la mesa

Tras esa venta, el Alavés ya ha confirmado la llegada de Ángel Pérez, procedente de la Huesca. El extremo llega para aportar profundidad, desborde y llegada desde segunda línea, un perfil que busca compensar la salida de Vicente.

Pero la dirección deportiva no se detiene ahí. El club sigue valorando distintas opciones para reforzar el ataque, con nombres como Urko Izeta, del Athletic Club, o Cédric Bakambu, del Real Betis, en la recámara. En ese contexto aparece ahora con fuerza la opción de Nteka.

El perfil de Nteka y su encaje en el Alavés

Formado en Francia y con su carrera profesional desarrollada principalmente en España, Nteka dio el salto al fútbol profesional en el Fuenlabrada antes de fichar por el Rayo Vallecano en 2021. Desde entonces ha sido un jugador de rotación en Primera división, con una breve cesión al Elche en 2023.

Se trata de un futbolista versátil, capaz de actuar como mediapunta, segundo delantero o incluso referencia ofensiva. Su envergadura, con 1,89 metros de altura, le permite ganar duelos aéreos y ofrecer presencia física en ataque. Destaca más por su trabajo sin balón, su capacidad para presionar y su potencia en transiciones que por una producción goleadora constante.

En el Alavés, Nteka sería una pieza multiusos, válida para distintas demarcaciones ofensivas y especialmente útil en escenarios de partido cerrados o físicos, algo habitual en Mendizorroza.

Por ahora, no hay acuerdo cerrado pero el mercado, en su recta final, apremia las decisiones rápidas. El Rayo deberá valorar si libera al jugador y en qué condiciones, mientras el Alavés apura las últimas horas de la ventana de transferencias con varias carpetas abiertas. Nteka es una opción más, pero una opción real, en un invierno que, por fin, empieza a moverse en Vitoria.