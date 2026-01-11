Nteka busca una salida y el Rayo le abre la puerta a un adiós definitivo en enero

La falta de protagonismo de Randy Nteka, polivalente atacante angoleño, en el Rayo Vallecano, sumado al interés de varios clubes, especialmente de LaLiga, activan un escenario en el mercado de invierno que apunta a una salida desde Vallecas

El Rayo Vallecano vive un momento de estabilidad competitiva bajo la dirección de Iñigo Pérez, pero no todas las piezas encajan con la misma armonía. En una plantilla que ha encontrado orden, identidad y resultados, la situación de Randy Nteka se ha ido deslizando hacia un punto muerto. El polivalente atacante, de 28 años, apenas ha tenido presencia esta temporada y ya ha tomado una decisión clara: quiere salir en este mercado de invierno.

No es una reacción impulsiva ni un movimiento inesperado. El curso de Nteka en Vallecas ha estado marcado por la invisibilidad competitiva. Sus números así lo reflejan: 37 minutos repartidos en 4 partidos de LaLiga y 121 minutos en la fase previa de la Conference League. Ni rastro en la Copa del Rey y ausencia en el torneo europeo. Un rol residual que contrasta con su experiencia y la inversión de confianza que el club hizo al renovarle hasta 2028.

Un papel cada vez más secundario

La realidad es que Nteka no entra en los planes de Iñigo Pérez. Así lo indican los hechos, más allá del discurso prudente del técnico. Lesiones, decisiones técnicas y la evolución del equipo han ido empujando al mediapunta fuera de la rotación. Incluso en momentos de acumulación de partidos, su nombre no ha aparecido como alternativa real.

El propio entrenador fue claro, aunque sin cerrar ninguna puerta: “Mientras esté en plantilla, cuento con él al cien por cien, pero no soy adivino”. Un mensaje habitual en este tipo de contextos, que deja entrever que la continuidad del jugador depende más del mercado que del césped.

Para Nteka, internacional con Angola, que viene de disputar la Copa África, la situación es difícilmente sostenible. Busca minutos, continuidad y un contexto donde sentirse importante. Y ese escenario, hoy por hoy, no parece estar en Vallecas.

Interés creciente dentro y fuera de LaLiga

El mercado no le da la espalda. El atacante cuenta con pretendientes tanto en España como en el extranjero. En LaLiga, Getafe, Real Oviedo y Elche han preguntado por su situación como señala Ángel García en Cazurreando, mientras que también hay interés desde Francia, Bélgica y Turquía. El Levante llegó a valorar su incorporación, pero fue el propio futbolista quien descartó esa opción.

A diferencia del pasado verano, cuando el Rayo bloqueó su salida pese a las ofertas de Elche y Getafe, el contexto ha cambiado. Como señala As, la entidad franjirroja no solo no pondrá trabas, sino que se plantea seriamente una venta definitiva en lugar de una cesión. Una fórmula que también encaja con los deseos del jugador, decidido a cerrar etapa.

Un contrato largo y una oportunidad en el mercado

El contrato hasta 2028 ofrece margen de maniobra al Rayo, que no tiene urgencia contractual pero sí una oportunidad de ordenar la plantilla. Liberar una ficha con poco peso deportivo y obtener un ingreso, aunque no sea elevado, encaja con la lógica de un club que prioriza equilibrio y coherencia interna.

Nteka llegó a Vallecas en la temporada 2021-22 y ya vivió una salida temporal en el invierno de 2023, cuando fue cedido al Elche. Esta vez, todo apunta a que el adiós será definitivo. La sensación en el entorno es clara: la relación entre jugador y entidad está agotada.

Con enero avanzando, el desenlace se acerca. El Rayo sigue su camino con solidez; Nteka, el suyo, buscando un escenario donde volver a sentirse un futbolista importante. El mercado dictará sentencia, pero el objetivo ya está marcado.