Iñigo Pérez supera a Andoni Iraola y pone el foco en el registro de Paco Jémez en el Rayo Vallecano

El técnico de Pamplona, tras el encuentro contra el Athletic Club, alcanzó los 77 partidos en Primera División, dejando atrás los 76 del entrenador del Bournemouth, por lo que ya solo le quedan por delante los 162 que tiene el actual asistente del West Ham United

Iñigo Pérez continúa haciendo historia en el Rayo Vallecano. El técnico de Pamplona sigue dejando atrás diferentes registros con el conjunto franjirrojo tras más de dos años al frente del cargo. En este sentido, el choque contra el Athletic Club del pasado sábado le ha dejado al entrenador del equipo rayista como el segundo del club con más partidos en Primera División, con 77, superando a Andoni Iraola y Juande, que lograron 76. Por ello, tan solo le queda por delante el dato de Paco Jémez, que cuenta con el dato de los 162 encuentros en el conjunto madrileño.

La situación actual del Rayo Vallecano de Iñigo Pérez

Iñigo Pérez ha derribado la puerta de los 76 partidos en el Rayo Vallecano dos años después de su llegada al club, en febrero de 2024. En este sentido, el técnico de Pamplona consiguió dejar al equipo en la octava posición de la tabla de LaLiga EA Sports, lo que ha dado acceso a disputar la Conference League. Por el momento, el conjunto franjirrojo, que acabó la fase de liga en la quinta posición con 13 puntos, se medirá al Samsunspor de Turquía en octavos de final de la competición europea. De esta manera, la ida tendrá lugar el jueves 12 de marzo a las 18:45 y al vuelta en Vallecas el 19 del mismo mes a las 21:00 horas. Por otro lado, el club rayista se sitúa decimoquinto en la clasificación del campeonato doméstico con 27 puntos, a tres de la zona del descenso, tras el empate ante el Athletic Club el pasado sábado. Tras ello, a la plantilla le esperan días y partidos de alta tensión, como el del Oviedo este miércoles o el del Sevilla del próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán. Además, concluirán el mes de marzo con la visita al Barcelona en el Camp Nou, disputando seis choques en 31 días.

Uno de los objetivos del Rayo Vallecano es la permanencia de Primera División, dada la situación en la tabla de LaLiga EA Sports. Para poder aspirar al reto de superar el registro de Paco Jémez con el conjunto franjirrojo de 162 partidos, el club rayista deberá quedarse en la máxima categoría del fútbol español, donde equipos como el Alavés, Elche, Mallorca, Levante y Oviedo también se encuentran en situación de urgencia por no bajar a LaLiga Hypermotion. Todo ello, a falta de 12 jornadas para el final de este campeonato doméstico que apunta a decidirse en el tramo final del mismo, fijado para las dos últimas semanas del mes de mayo.

El Rayo Vallecano, ante la 'obligación' de los tres puntos frente al Oviedo

Dos de los equipos que se encuentran en la zona baja de la clasificación se verán las caras este miércoles en Vallecas, en un encuentro que tuvo que ser aplazado por el estado del césped del estadio franjirrojo. De esta manera, Iñigo Pérez habló tras el encuentro ante el Athletic en rueda de prensa, donde destacó la importancia de conseguir los tres puntos en el próximo choque de LaLiga EA Sports, frente a los de Guillermo Almada: "Hay que reponerse rápido a nivel mental, a nivel físico y volver a cargarnos de ilusión. Jugamos en casa de nuevo, un partido que, si nosotros conseguimos tres puntos, nos vuelve a impulsar, nos eleva y, sobre todo, ratifica el momento del equipo. Y lo vivimos con ilusión".